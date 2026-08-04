US वीजा की खबर सुनते ही रो पड़े फैंस! Viral Darshan Magdum की वापसी पर फैंस बोले- ‘इस पल का बेसब्री से इंतजार था’

बैंड ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें दर्शन मगदुम फेसटाइम कॉल के जरिए अपने साथियों को वीजा मंजूर होने की जानकारी देते हैं। ये खबर सुनते ही सभी बैंड मेंबर्स खुशी से झूम उठे और बार-बार कहते नजर आए, "हमने कर दिखाया।" बता दें, वीजा प्रक्रिया पूरी होने तक दर्शन अमेरिका नहीं जा सके थे। ऐसे में बैंड के अन्य सदस्य प्रमोशनल शूट और इवेंट्स में उनके लाइफ-साइज कार्डबोर्ड कटआउट के साथ नजर आते रहे। ये अनोखा अंदाज सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया गया।