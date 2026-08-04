‘जिस प्रोजेक्ट में था ही नहीं, उससे बाहर कैसे हो गया?’ फरहान अख्तर ने तोड़ी चुप्पी, अफवाहों पर दिया सीधा जवाब

बता दें, बॉलीवुड में 2 महीने पहले एक बड़ा विवाद चर्चा में था, जिसमें एक्टर रणवीर सिंह का नाम फरहान अख्तर की मोस्टअवेटेड फिल्म 'डॉन 3' से अचानक हटने के बाद से लगातार सुर्खियों में बना रहा। इस मामले ने तब और तूल पकड़ा जब FWICE ने उनके खिलाफ नॉन-कोऑपरेशन डायरेक्टिव जारी किया। हालांकि, अब ये विवाद थम गया है।