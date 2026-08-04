Jharkhand Students Protest:’देश में जो चल रहा है शर्म आने लगती है देखकर’, झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन पर अभिनेत्री फलक नाज का बड़ा बयान

अभिनेत्री का कहना है कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि चूंकि छात्रों का प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, इसलिए उसे वह जगह नहीं मिल रही जिसकी वह हकदार है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया के दौर में किसी भी मुद्दे को पूरी तरह दबाया नहीं जा सकता और लोगों के जरिए जानकारी सामने आ ही जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले कुछ समय से देश में जो चल रहा है उसे देखकर अब शर्म आने लगी है।