आमिर की तीसरी शादी पर रुबीना दिलैक ने कही बड़ी बात, हिना खान बोलीं- शादी पे शादी, हमारे समाज में अच्छा नहीं माना जाता

इतना ही नहीं, हिना ने आगे बताया कि आम लोग अक्सर इस तरह सोचते हैं कि कोई व्यक्ति बार-बार शादी क्यों कर रहा है। हालांकि, उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वो आमिर खान को उनकी निजी पसंद के लिए जज नहीं कर रहीं, बल्कि समाज की सोच की ओर इशारा कर रही हैं। दरअसल, अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए हिना खान ने कहा कि भारतीय समाज में शादी पे शादी करना या तलाक लेना अब भी हर जगह सहज रूप से स्वीकार नहीं किया जाता। उनके मुताबिक समय के साथ लोगों की सोच बदली है, लेकिन आज भी कई समुदाय ऐसे हैं जहां कई शादियों और तलाक को सकारात्मक नजरिए से नहीं देखा जाता। इसके सथ ही, रॉकी जायसवाल ने भी कहा कि सिर्फ कई शादियां ही नहीं, बल्कि तलाक को भी समाज में सहज तरीके से स्वीकार नहीं किया जाता।