पटना कोचिंग सेंटर फायरिंग केस में खान सर के लिए शिल्पा शिंदे की अपील, एक बार फिर हिना खान को किया टारगेट

ये पूरा मामला उस समय से जुड़ा है जब शिल्पा शिंदे ने सार्वजनिक रूप से एक्सेप्ट किया था कि उन्होंने लोकप्रिय टीवी शो 'भाबीजी घर पर हैं' के निर्माता संजय कोहली के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था, जो बाद में झूठा साबित हुआ। उस समय हिना खान ने इस मुद्दे पर शिल्पा की आलोचना की थी। तभी से दोनों के बीच तनाव बना हुआ है। अब एक बार फिर शिल्पा शिंदे ने इस विवाद को हवा दी है, लेकिन इस बार उनका मकसद केवल पुरानी बातें उठाना नहीं है। इस बार वे एक बड़े और जरूरी मुद्दे की ओर ध्यान खींचने की कोशिश कर रही हैं।