क्या ‘King’ है शाहरुख खान की सबसे महंगी फिल्म? 450 करोड़ के बजट पर सिद्धार्थ आनंद का बड़ा बयान

फिल्म 'किंग' की शूटिंग मई 2025 में शुरू हुई और अगस्त 2026 तक इसे पूरा करने की योजना है। फिल्म की टीम ने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय लोकेशन पर 150 दिनों से अधिक समय तक शूटिंग की है। हालांकि, इन जानकारियों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। फिल्म 'किंग' को बॉलीवुड की सबसे मोस्टअवेटेड फिल्मों में गिना जा रहा है और इसमें फिल्म में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण, रानी मुखर्जी, अभिषेक बच्चन, जयदीप अहलावत, राघव जुयाल, अरशद वारसी और सुहाना खान सहित कई स्टार्स नजर आ सकते हैं। हालांकि, मेकर्स की ओर से पूरी स्टारकास्ट की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं की गई है।