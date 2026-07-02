कंगना रनौत के तीखे सवालों से हिल गए राम कपूर, उर्फी जावेद का रिएक्शन वायरल

इसके बाद वो धीरज की गेम स्ट्रैटेजी पर भी निशाना साधते हुए कहती हैं कि उनमें मेन कैरेक्टर वाली एनर्जी बिल्कुल दिखाई नहीं देती और वो लगातार साइडलाइन होते जा रहे हैं। इसके बाद कंगना का अगला निशाना राम कपूर बनते हैं। वो उनसे पूछती हैं कि अगर उन्हें लगता है कि वो इस शो से बड़े हैं, तो आखिर उन्होंने इसमें हिस्सा ही क्यों लिया। राम कपूर अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कंगना उन्हें बीच में ही रोकते हुए कहती हैं कि अगर वो खुद में बदलाव चाहते हैं तो उन्हें अपना बचाव करने के बजाय अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना चाहिए। दोनों के बीच हुई ये बातचीत प्रोमो का सबसे चर्चित हिस्सा बन गई है।