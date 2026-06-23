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‘कोई नहीं जानता हमारे बीच क्या हुआ था’, एकता कपूर के साथ रिश्तों में खटास पर राम कपूर का बड़ा बयान

Ram Kapoor Ekta Kapoor Fallout: राम कपूर ने आखिरकार 'लॉक अप' लॉन्च इवेंट में एकता कपूर के साथ अपनी अनबन की खबरों पर अब जाकर अपना रिएक्शन दिया है। राम कपूर ने स्टेज पर प्रोड्यूसर को गले लगाया और Kiss किया, जिससे उनके बिगड़ते रिश्तों को लेकर चल रही अफवाहों पर शायद विराम लग गया है।

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मुंबई

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Rashi Sharma

Jun 23, 2026

Ram Kapoor Ekta Kapoor

राम कपूर ने एकता कपूर संग अनबन पर तोड़ी चुप्पी। (फोटो सोर्स: viralbhayani)

Ram Kapoor Ekta Kapoor Fallout: पिछले कुछ महीनों से राम कपूर और एकता कपूर के बीच कथित अनबन को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही थीं। हालांकि, टीवी एक्टर ने नेटफ्लिक्स के 'लॉक अप' के लॉन्च इवेंट के दौरान इस विवाद को खत्म कर दिया, जहां उन्हें कन्फर्म कंटेस्टेंट के तौर पर अनाउंस किया गया था। राम ने इस मुद्दे पर सबके सामने बात की और स्टेज पर एकता के साथ एक प्यारा मोमेंट भी शेयर किया।

कोई भी पक्के तौर पर कुछ नहीं जानता

लॉन्च इवेंट में विवाद के बारे में बात करते हुए, राम ने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी बात की। उन्होंने कहा, "पिछले साल में बहुत चर्चा हुई है, बहुत अटकलें लगाई गई हैं कि एकता और मेरे बीच क्या हुआ, है ना?" उन्होंने आगे कहा कि लोग उनके बीच क्या हुआ, इस बारे में अटकलें लगाते रहे हैं, और कहा कि "कोई भी पक्के तौर पर कुछ नहीं जानता।"

अपनी तथाकथित अनबन की वजह का खुलासा किए बिना, राम ने कहा, "एक बात जो हर कोई पक्के तौर पर जानता है, एक फैक्ट, कि 15 सालों में जब भी एकता और हमने साथ काम किया है, हमने जादू किया है, ये सच है।" उन्होंने आगे बताया कि शो करने के लिए सहमत होने का एक कारण उनका यह भरोसा था कि ये सफल होगा।

लॉन्च इवेंट में एकता कपूर होस्ट और कंटेस्टेंट के साथ शामिल हुईं

जब एकता कपूर स्टेज पर होस्ट और कंटेस्टेंट के साथ शामिल हुईं, तो राम उन्हें गर्मजोशी से गले लगाते और Kiss करते दिखे, जिससे अफवाहों पर शायद विराम लग गया। जब रितेश देशमुख ने राम से पूछा कि क्या वो 'लॉक अप' में जाने के लिए तैयार हैं, तो एकता ने मजाक में कहा, "मैं बहुत समय से भेजने के लिए तैयार हूं, इस पर हथकड़ी मैं लगाऊंगी।" उनकी टिप्पणी पर रिएक्शन देते हुए, राम ने माना कि वो इस अनुभव के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे क्योंकि उन्हें नहीं पता कि शो के अंदर क्या उम्मीद करनी है।

राम कपूर और एकता कपूर के बीच अनबन की अफवाहें

राम कपूर और एकता कपूर के बीच अनबन की अफवाहें तब सामने आईं जब एक्टर ने 'बड़े अच्छे लगते हैं' में टीवी के सबसे लंम्बे किसिंग सीन पर बात की। खबरों के मुताबिक, शो के मशहूर किसिंग सीन और सीरियल पर उसके असर के बारे में राम की टिप्पणियां एकता को पसंद नहीं आईं।

मामला तब और बढ़ गया जब प्रोड्यूसर ने सोशल मीडिया पोस्ट में एक "अनप्रोफेशनल एक्टर" का जिक्र किया, जिसे कई लोगों ने राम से जोड़कर देखा, हालांकि, उन्होंने कभी सीधे तौर पर उनका नाम नहीं लिया। बाद में राम ने इन अफवाहों पर बात करते हुए कहा कि वो एकता को काफी सालों से जानते हैं, और एकता को उनके बारे में कुछ भी कहने का हक है क्योंकि उनके सफल करियर में एकता की अहम भूमिका रही है। तमाम अटकलों के बावजूद, न तो राम और न ही एकता ने कभी ऑफिशियली इस पर कोई बयान दिया कि उनके बीच अनबन की असल वजह क्या थी।

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Published on:

23 Jun 2026 03:24 pm

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