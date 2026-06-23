‘कोई नहीं जानता हमारे बीच क्या हुआ था’, एकता कपूर के साथ रिश्तों में खटास पर राम कपूर का बड़ा बयान

मामला तब और बढ़ गया जब प्रोड्यूसर ने सोशल मीडिया पोस्ट में एक "अनप्रोफेशनल एक्टर" का जिक्र किया, जिसे कई लोगों ने राम से जोड़कर देखा, हालांकि, उन्होंने कभी सीधे तौर पर उनका नाम नहीं लिया। बाद में राम ने इन अफवाहों पर बात करते हुए कहा कि वो एकता को काफी सालों से जानते हैं, और एकता को उनके बारे में कुछ भी कहने का हक है क्योंकि उनके सफल करियर में एकता की अहम भूमिका रही है। तमाम अटकलों के बावजूद, न तो राम और न ही एकता ने कभी ऑफिशियली इस पर कोई बयान दिया कि उनके बीच अनबन की असल वजह क्या थी।