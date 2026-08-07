“काम नहीं ‘एक्स गर्लफ्रेंड’ का मिला टैग” कपिल शर्मा की प्रोड्यूसर प्रीति सिमोस का फूटा गुस्सा, बोलीं- महिला पर ही उठते हैं सवाल

Preeti Simoes Kapil Sharma ex girlfriend statement: कॉमेडी स्टार कपिल शर्मा एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। इस बार वजह उनका कोई कमेंट नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ हैं। प्रीति सिमोस ने उनकी 'एक्स-गर्लफ्रेंड' के रूप में बार-बार पहचाने जाने पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में प्रीति ने खुलकर बात की। इस दौरान उन्होंने हुए कहा कि ऐसे लेबल अक्सर किसी महिला की खुद की बनाई प्रोफेशनल पहचान पर हावी हो जाते हैं। प्रीति सिमोस ने बताया कि जब हम अपनी-अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं उसके बाद भी मीडिया हेडलाइंस में लंबे समय तक कपिल शर्मा के पुराने कथित रिश्ते से जोड़कर ही पहचाना जाता रहा, जो कि काफी परेशान करने वाला था।