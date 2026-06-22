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‘तेरे मुंह से इतनी गंदगी क्यों निकलती है?’ सुनील पाल का Samay Raina पर फूटा गुस्सा, ‘Brush Joke’ पर फिर छिड़ी बहस

Sunil Pal Samay Raina Controversy: स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना ने हाल ही में 'इंडियाज गॉट लेटेंट' सीजन 2 के प्रीमियर के दौरान अपने मशहूर "आप ब्रश क्यों नहीं करते?" वाले मजाक को फिर से दोहराया, जिस पर सुनील पाल ने कॉमेडियन को दिया करारा जवाब।

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मुंबई

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Rashi Sharma

Jun 22, 2026

Sunil Pal Samay Raina Controversy

Samay Raina और Sunil Pal के बीच फिर छिड़ी जुबानी जंग। (फोटो सोर्स: IMDb)

Sunil Pal Samay Raina Controversy: स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना ने हाल ही में 'इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2' (India's Got Latent S2) के प्रीमियर के दौरान अपना मशहूर "आप ब्रश क्यों नहीं करते?" वाला जोक एक बार फिर से दोहराया। उनकी इस हरकत ने साथी कॉमेडियन सुनील पाल के साथ उनके पुराने विवाद को फिर हवा दे दी है। ये जोक आते ही कॉमेडियन सुनील पाल ने भी तुरंत पलटवार किया। उन्होंने इस तंज का मजाकिया अंदाज में जवाब दिया।

सुनील पाल ने मजाकिया अंदाज से जवाब दिया

सुनील पाल ने इस जोक का मजाकिया अंदाज में जवाब देते हुए समय रैना पर निशाना साधा, जिन्होंने इंस्टाग्राम रील के जरिये उनके बीच चल रहे विवाद पर बात की। वीडियो में मिमिक्री आर्टिस्ट जय वर्मा भी थे, जो समय रैना के खास अंदाज की कॉपी कर रहे थे, जबकि सुनील अपनी बातें कह रहे थे।

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि इसकी शुरुआत सुनील द्वारा समय रैना के नाम पर हल्के-फुल्के मजाक से होती है, जिसके बाद वो वायरल "ब्रश वाले जोक" पर बात करते हैं। सुनील कहते हैं, "समय रैना, मैं तुम्हें इसलिए माफ कर रहा हूं क्योंकि हम रात के समय शो करते हैं और तुम्हारे नाम का मतलब ही रात का समय है। समय का मतलब टाइम और रैना का मतलब रात। हम रात के समय का सम्मान करते हैं।"

वहीं, बैकग्राउंड में जय समय रैना की नकल जारी रखते हैं, तभी सुनील ने कॉमेडियन पर एक और पंचलाइन मारी और कहा, "भाई, तुमने मुझसे कहा था न कि मैं ब्रश नहीं करता? लेकिन समय रैना, तुम तो ब्रश करते हो, फिर तुम्हारे मुंह से इतनी गंदगी क्यों निकलती है भाई?"

कैसे शुरू हुआ था दोनों कॉमेडियंस के बीच विवाद

समय रैना और सुनील पाल के बीच तनाव पिछले साल शुरू हुआ था, जब सुनील ने 'इंडियाज़ गॉट लेटेंट' (India's Got Latent) के पहले सीजन में इस्तेमाल की गई गलत भाषा की खुलकर आलोचना की थी। उस समय, सुनील ने सलाह दी थी कि समय रैना को कपिल शर्मा से साफ-सुथरी कॉमेडी सीखनी चाहिए। बाद में समय ने अपने कमबैक स्टैंड-अप स्पेशल 'स्टिल अलाइव' (Still Alive) में पलटवार करते हुए दावा किया कि कपिल शर्मा खुद 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में आना चाहते थे, और साथ ही सुनील को "इनसिक्योर" और "फ्रस्ट्रेटेड" भी कहा।

उनके बीच के मतभेद तब और साफ हो गए जब वो पिछले महीने 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' (The Great Indian Kapil Show) में एक साथ नजर आए। एपिसोड के दौरान, सुनील ने समय की कॉमेडी स्टाइल की आलोचना की। समय ने मजाक में बात को टालते हुए पलटवार किया, "ये सब तो ठीक है, आप ये बताओ कि आप ब्रश क्यों नहीं करते?"

आखिरकार कपिल शर्मा ने बीच-बचाव किया और सुनील से युवा कॉमेडियन को माफ करने के लिए कहा। हालांकि, सुनील पीछे हटने को तैयार नहीं थे; उन्होंने कहा कि एक सीनियर के तौर पर वो सिर्फ सलाह दे सकते हैं, माफी नहीं।

बता दें कि समय रैना ने सीजन 2 के प्रीमियर के दौरान अपना वही फेमस जोक फिर से दोहराया। ये सीजन शनिवार को नेटफ्लिक्स और उनके यूट्यूब चैनल पर एक साथ लॉन्च हुआ। शो के दौरान एक कंटेस्टेंट ने उस टूथपेस्ट ब्रांड के बारे में बात की जिसका वो इस्तेमाल करती है। तभी समय ने मजाक में कहा कि उसे सुनील पाल को भी कुछ टूथपेस्ट गिफ्ट करना चाहिए।

'इंडियाज गॉट लेटेंट' सीजन 2 की शुरुआत

समय रैना के 'इंडियाज गॉट लेटेंट' सीजन 2 की शुरुआत शानदार रही है; रिलीज के तुरंत बाद ही इसने नेटफ्लिक्स इंडिया पर नंबर 1 की जगह बना ली। इस शो को आप समय रैना के यूट्यूब चैनल, दोपर भी देख सकते हैं। शो के प्रीमियर एपिसोड की शुरुआत स्टार पावर के साथ हुई, जिसमें एक्ट्रेस आलिया भट्ट और शरवरी गेस्ट जज के तौर पर शामिल हुईं। ये दोनों अपनी आने वाली स्पाई थ्रिलर फ़िल्म 'अल्फा' के प्रमोशन के दौरान एक पैनल में शामिल हुए। आगे चलकर, हर दो हफ़्ते में नए एपिसोड रिलीज होंगे।

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Published on:

22 Jun 2026 06:38 pm

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