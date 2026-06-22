‘तेरे मुंह से इतनी गंदगी क्यों निकलती है?’ सुनील पाल का Samay Raina पर फूटा गुस्सा, ‘Brush Joke’ पर फिर छिड़ी बहस

समय रैना के 'इंडियाज गॉट लेटेंट' सीजन 2 की शुरुआत शानदार रही है; रिलीज के तुरंत बाद ही इसने नेटफ्लिक्स इंडिया पर नंबर 1 की जगह बना ली। इस शो को आप समय रैना के यूट्यूब चैनल, दोपर भी देख सकते हैं। शो के प्रीमियर एपिसोड की शुरुआत स्टार पावर के साथ हुई, जिसमें एक्ट्रेस आलिया भट्ट और शरवरी गेस्ट जज के तौर पर शामिल हुईं। ये दोनों अपनी आने वाली स्पाई थ्रिलर फ़िल्म 'अल्फा' के प्रमोशन के दौरान एक पैनल में शामिल हुए। आगे चलकर, हर दो हफ़्ते में नए एपिसोड रिलीज होंगे।