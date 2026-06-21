7K से 136K फॉलोअर्स! न एक्टर था, न कॉमेडियन, India’s Got Latent 2 के एक एपिसोड ने बदल दी सुकृत देव की पूरी जिंदगी

‘India’s Got Latent 2’ शो में आने से पहले सुकृत देव के इंस्टाग्राम पर करीब 6 से 7 हजार फॉलोअर्स थे, लेकिन एपिसोड रिलीज होने के कुछ ही घंटों के अंदर उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी और उनके फॉलोअर्स लाखों की ओर बढ़ने लगे और अब देखते ही देखते उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर 1 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं और ये संख्या लगातार बढ़ ही रही है।दरअसल, सुकृत लंबे समय से मराठी थिएटर से जुड़े हुए हैं। उन्होंने अभिनय, कविता, कॉमेडी और मंच कला के क्षेत्र में कई सालों तक काम किया है और लगभग 7 सालों के थिएटर अनुभव ने उनकी प्रस्तुति को एक अलग पहचान दी, जो शो में साफ दिखाई दी।