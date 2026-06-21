21 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

7K से 136K फॉलोअर्स! न एक्टर था, न कॉमेडियन, India’s Got Latent 2 के एक एपिसोड ने बदल दी सुकृत देव की पूरी जिंदगी

India's Got Latent breakout star Sukrut Deo: 'India’s Got Latent 2' के पहले एपिसोड ने एक आम से दिखने वाले कंटेस्टेंट सुकृत देव की किस्मत पलट दी। न वो प्रोफेशनल एक्टर थे, न स्टैंड-अप कॉमेडियन-बस एक क्रिएटिव माइंड के साथ स्टेज पर आए। उनके यूनिक टैलेंट और बेबाक अंदाज ने जजेस समेत आलिया भट्ट-शरवरी को भी हैरान कर दिया।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jun 21, 2026

India's Got Latent breakout star Sukrut Deo

India's Got Latent breakout star Sukrut Deo (this photo from x:@Vada_paaww)

India's Got Latent breakout star Sukrut Deo: मराठी थिएटर की दुनिया से आने वाले कलाकार सुकृत देव इन दिनों सोशल मीडिया पर सुर्खियों में हैं। इसकी वजह उनका हालिया परफॉर्मेंस है, जो उन्होंने कॉमेडियन समय रैना के फेमस शो ‘India’s Got Latent 2’ में दिया। इसमें सबसे खास बात ये है कि एक ही एपिसोड ने उनकी पहचान को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया और रातों-रात उन्हें इंटरनेट सेंसेशन बना दिया।

समय रैना पर भारी पडे़े सुकृत देव

‘India’s Got Latent 2’ शो में आने से पहले सुकृत देव के इंस्टाग्राम पर करीब 6 से 7 हजार फॉलोअर्स थे, लेकिन एपिसोड रिलीज होने के कुछ ही घंटों के अंदर उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी और उनके फॉलोअर्स लाखों की ओर बढ़ने लगे और अब देखते ही देखते उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर 1 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं और ये संख्या लगातार बढ़ ही रही है।दरअसल, सुकृत लंबे समय से मराठी थिएटर से जुड़े हुए हैं। उन्होंने अभिनय, कविता, कॉमेडी और मंच कला के क्षेत्र में कई सालों तक काम किया है और लगभग 7 सालों के थिएटर अनुभव ने उनकी प्रस्तुति को एक अलग पहचान दी, जो शो में साफ दिखाई दी।

इससे पहले एक एक्ट में सुकृत ने एक शराबी व्यक्ति का किरदार निभाया। खास बात ये रही कि उन्होंने पूरे समय अपने किरदार को नहीं छोड़ा। समय रैना के मजाक और बीच-बीच में आने वाली कमेंट्स के बावजूद वो लगातार उसी भूमिका में बने रहे। यहां तक कि जब पैनल में मौजूद आलिया भट्ट ने मजाक में "कट" कहा, तब भी सुकृत देव अपने किरदार से बाहर नहीं आए।

सुकृत की कामयाबी पर आलिया भट्ट ने की तारीफ

उनकी प्रस्तुति में जो सबसे खास था वो था उनकी कविता के आखिर में सुनाई गई इमोशनल कहानी। इस कविता में उन्होंने एक कलाकार के संघर्ष, समर्पण और संवेदनाओं को शब्दों में पिरोया। उनके शब्दों ने दर्शकों और जजों को इमोशनल कर दिया और परफॉर्मेंस खत्म होते ही उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन मिला, जिसमें आलिया भट्ट और शरवरी वाघ भी शामिल थीं।

फिलहाल, सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में सुकृत इमोशनल होकर रोते हुए नजर आए है। इस दौरान स्टेज पर मौजूद लोगों ने उन्हें संभाला और उनकी मेहनत की सराहना की। यही पल दर्शकों के दिलों को सबसे ज्यादा छू गया। कई लोगों ने इसे शो के इतिहास के सबसे सच्चे और इमोशनल मोमेंट्स में से एक बताया। बता दें, सुकृत देव की कामयाबी पर आलिया भट्ट ने भी सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ की, जबकि समय रैना ने उन्हें 'स्टार' कहकर बधाई दी। सुकृत ने भी अपने सपोर्टर्स और शो की टीम का धन्यवाद किया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

21 Jun 2026 06:40 pm

Hindi News / Entertainment / 7K से 136K फॉलोअर्स! न एक्टर था, न कॉमेडियन, India’s Got Latent 2 के एक एपिसोड ने बदल दी सुकृत देव की पूरी जिंदगी

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘मेरे पति पर गंदी हरकत करने का आरोप’, बेटे को खो चुकीं चटोरी रजनी ने रोते-गिड़गिड़ाते मांगी मदद

Chatori Rajani Assault Video
मनोरंजन

आखिर Shekhar Suman अपने नाम के पीछे क्यों नहीं लगाते सरनेम? सालों बाद किया खुलासा

आखिर Shekhar Suman अपने नाम के पीछे क्यों नहीं लगाते सरनेम? सालों बाद किया खुलासा
मनोरंजन

कौन है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मिमिक्री करने वाला शख्स? जो ‘India’s Got Latent 2’ का बना सबसे फेमस चेहरा

Avinash Agarwal
OTT

Sidhu Moosewala Murder Case में नया विवाद, पंजाबी रैपर सुल्तान ढिल्लों ने किए करण औजला को लेकर सनसनीखेज दावे

Karan Aujla
मनोरंजन

3 बार टली यश की ‘Toxic’, अब फाइनली लॉक हुई रिलीज डेट! यश ने किया बड़ा ऐलान

Toxic
टॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.