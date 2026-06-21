कौन है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मिमिक्री करने वाला शख्स? जो ‘India’s Got Latent 2’ का बना सबसे फेमस चेहरा

आलिया और शरवरी की स्टार पावर के बीच अविनाश अग्रवाल शाम के ब्रेकआउट कलाकार बनकर उभरे। डोनाल्ड ट्रंप के रूप में स्टेज पर आकर उन्होंने एक हाई-एनर्जी और मजेदार परफॉर्मेंस दी जिसमें सेलेब्रिटी पैनल पर भी चुटीले कटाक्ष किए। आलिया का रोस्ट और होस्ट समय पर उनके मजेदार ताने दर्शकों को बेहद पसंद आए। बता दें, जजों ने भी उन्हें भरपूर सराहा आशीष सोलंकी, बलराज घई और आलिया ने उन्हें परफेक्ट 10 दिए, शरवरी ने 9.5 और समय रैना ने भी 10 अंक देते हुए उनकी स्टेज प्रेजेंस और कॉमिक टाइमिंग की तारीफ की।