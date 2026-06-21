‘India’s Got Latent 2’ में उड़ता रहा मजाक, फिर भी मुस्कुराती रहीं आलिया! बने खूब जोक्स

शो की शुरुआत से ही समय रैना अपने मजाकिया अंदाज में दिखाई दिए। उन्होंने आलिया भट्ट का वेलकम करते हुए कहा कि ये शो का सबसे अच्छा और उनके करियर का सबसे बुरा मोमेंट है। इसके बाद भी आलिया भट्ट ने हंसते हुए जवाब दिया और माहौल को हल्का बनाए रखा। बता दें, बात तब और मजेदार हो गई जब समय ने आलिया की फिल्म 'जिगरा' पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें फिल्म देखकर पछतावा हुआ था। इस पर नाराज होने के बजाय आलिया ने मजाक में उनका धन्यवाद किया और कहा कि कम से कम उन्होंने फिल्म देखी तो सही। उनकी इस प्रतिक्रिया ने दर्शकों का दिल जीत लिया।