‘तलाक से 8-9 व्लॉग बना ही लोगे’ यूट्यूबर सौरव जोशी की शादी पर समय रैना का पंच, किया जबरदस्त रोस्ट

मजाक को आगे बढ़ाते हुए, समय ने सौरव से कहा, "लेकिन अगर नहीं भी चले तो तलाक से 8-9 व्लॉग बना ही लोगे आप तो…" इस कमेंट से ऑडियंस और पैनलिस्ट फिर से हंसने लगे। जब समय ने सौरव से पूछा कि शो में आकर उन्हें कैसा लगा, तो यूट्यूबर ने जवाब दिया, "बहुत ही अच्छा लग रहा है, बस थोड़ा ध्यान से रहना है।" समय ने फिर मजाक जारी रखते हुए पूछा, "आप क्यों आए भाई हमारे बीच में। आपका सब सही चल रहा था यार।" सौरव ने मजेदार जवाब देते हुए कहा, "बस कुछ अलग एक्सपीरियंस करना था इसलिए।" एपिसोड के क्लिप जल्द ही X पर आ गए, और फैंस ने मजाक में इस बातचीत पर रिएक्ट करते हुए लिखा, "समय रैना ने सौरव जोशी को पका दिया।"