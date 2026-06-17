‘ये तो जलन है!’ को-स्टार शरवरी की गैरमौजूदगी पर आलिया भट्ट का पोस्ट वायरल, Alpha को लेकर बढ़ी फैंस की एक्साइटमेंट

अब इस पर खुद एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने हल्के-फुल्के और मजेदार अंदाज में प्रतिक्रिया दी है। बता दें, आलिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शरवरी के साथ कुछ BTS फोटोज शेयर कीं और तस्वीरों में दोनों एक्ट्रेसेस फिल्म के सेट पर मस्ती करती नजर आ रही हैं। दोनों ने एक जैसी टी-शर्ट पहनी हुई थी, जिस पर फिल्म का नाम 'Alpha' लिखा हुआ था। हालांकि, तस्वीरों से ज्यादा लोगों का ध्यान आलिया भट्ट के कैप्शन ने खींचा। उन्होंने मजाकिया अंदाज में लिखा, "शरवरी कहां है?" ये वही सवाल था जो टीजर रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर लगातार पूछा जा रहा था। आलिया के इस मजेदार जवाब ने फैंस का दिल जीत लिया।