कान्स में आलिया भट्ट को किया गया टारगेट, अब ‘Alpha’ के बीच पेड PR एंगल ने मचाई हलचल

ट्रोलिंग के बीच आलिया भट्ट ने भी शांत लेकिन प्रभावी अंदाज में जवाब दिया। एक यूजर ने कमेंट किया कि "किसी ने आपको नोटिस नहीं किया", जिस पर एक्ट्रेस ने मुस्कुराते हुए लिखा, "अफसोस क्यों? आपने तो मुझे नोटिस किया।" उनके इस जवाब की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हुई। बता दें, आलिया भट्ट के समर्थन में कई फिल्मी स्टार्स भी सामने आए। सोनू सूद, अमीषा पटेल और एली गोनी सहित कई स्टार्स ने उनके पक्ष में आवाज उठाई। अब अनुपमा चोपड़ा के बयान के बाद ये बहस और तेज हो गई है।