Indias Got Latent 2 पर Netflix ने किया ऑफिशियल अनाउंसमेंट, समय रैना के शो को लेकर फैंस ने बनाए नींबू मिर्ची

अब नेटफ्लिक्स की एक नई पोस्ट ने अटकलों को और हवा दे दी है। खास बात ये रही कि इस पोस्ट में समय रैना के बॉडीगार्ड को दिखाया गया और साथ ही समय को कोलैबोरेटर के तौर पर टैग भी किया गया। पोस्ट का अंदाज इतना रहस्यमयी था कि फैंस तुरंत इसके मायने निकालने में जुट गए। कमेंट सेक्शन में लोगों ने नींबू और मसाले वाले इमोजी की बाढ़ ला दी और कई यूजर्स ने इसे ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ का हिंट मान लिया।