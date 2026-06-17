‘रेखा जी से शादी नहीं की आपने’, अमिताभ बच्चन बोले- गलती मान लेनी चाहिए तो लोगों ने दिए मजेदार जवाब

अभिनेता अमिताभ बच्चन ने करीब एक घंटे पहले एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है- अपनी गलतियों को स्वीकार करने में कोई गलत बात नहीं है। बिग बी ने ये बात किस संदर्भ में कही, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि सोशल मीडिया पर इनदिनों 370 की बिरयानी वाला मुद्दा गर्माया हुआ है। कॉमेडियन प्रणीत मोरे के शो में शख्स ने महिला को लेकर विवादित कमेंट किया था जिसके बाद पूरा बवाल शुरू हुआ। इसके बाद से ही पूरे सोशल मीडिया पर ये मुद्दा गर्मा गया। हालांकि अमिताभ बच्चन का ये पोस्ट किस बारे में था, ये पता नहीं चल पाया है।