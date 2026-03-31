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सुनील पाल हुए बेइज्जत? मंच पर बुलाने के बाद बोलने से किया मना, वीडियो देख भड़के लोग

Comedian Sunil Pal Stopped From Speaking On Stage: कॉमेडियन सुनील पाल को एक इवेंट पर मंच पर बुलाकर बोलने से ही रोक दिया गया। इस दौरान का वीडियो वायरल हो रहा है।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Mar 31, 2026

Comedian Sunil Pal Stopped From Speaking On Stage

Comedian Sunil Pal Stopped From Speaking On Stage (सोर्स- एक्स)

Comedian Sunil Pal Stopped From Speaking On Stage: कॉमेडी की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाले मशहूर स्टैंडअप कॉमेडियन सुनील पाल इन दिनों एक वायरल वीडियो को लेकर चर्चा में हैं। मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उनके साथ ऐसा वाकया हुआ, जिसने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। कार्यक्रम में सम्मान के लिए मंच पर बुलाए जाने के बावजूद उन्हें दर्शकों से बात करने का मौका नहीं दिया गया, जिससे फैंस नाराज नजर आए।

कॉमेडियन को बोलने से रोक दिया (Comedian Sunil Pal Stopped From Speaking On Stage)

बताया जा रहा है कि ये घटना मुंबई में आयोजित एक सम्मान समारोह के दौरान हुई। कार्यक्रम में सुनील पाल को मंच पर आमंत्रित किया गया और उन्हें फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। लेकिन जब उन्होंने मंच से कुछ शब्द कहने की कोशिश की, तो आयोजकों ने उन्हें माइक देने से इनकार कर दिया।

वीडियो में देखा जा सकता है कि सुनील पाल बार-बार आयोजक से रिक्वेस्ट करते नजर आते हैं कि उन्हें कम से कम धन्यवाद कहने का मौका दिया जाए। इसके बावजूद उन्हें वापस अपनी सीट पर बैठने का इशारा किया गया। यह पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

सोशल मीडिया पर यूजर्स ने जताई नाराजगी (Comedian Sunil Pal Stopped From Speaking On Stage)

जैसे ही ये वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लगीं। कई यूजर्स ने इसे कलाकार का अपमान बताया और आयोजकों के व्यवहार पर सवाल उठाए। कुछ लोगों का कहना था कि अगर किसी कलाकार को मंच पर बुलाया जाता है, तो उसे सम्मानपूर्वक अपनी बात रखने का अवसर भी मिलना चाहिए।

वहीं कुछ यूजर्स ने ये भी अंदाजा लगाया कि शायद यह घटना सुनील पाल के पुराने विवादित बयानों से जुड़ी हो सकती है। हालांकि इस मामले को लेकर आयोजकों की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

‘द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज’ से मिली थी पहचान

सुनील पाल ने साल 2005 में लोकप्रिय कॉमेडी रियलिटी शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज जीतकर देशभर में पहचान बनाई थी। उनकी मिमिक्री और आम आदमी से जुड़े अंदाज ने उन्हें दर्शकों के बीच खास जगह दिलाई।

हालांकि पिछले कुछ वर्षों में मुख्यधारा के कॉमेडी शो में उनकी मौजूदगी कम नजर आई है, लेकिन वह सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय रहते हैं और अलग-अलग मुद्दों पर अपनी राय साझा करते रहते हैं।

कलाकारों के सम्मान पर उठे सवाल

इस घटना के बाद एक बार फिर ये सवाल उठने लगा है कि कार्यक्रमों में कलाकारों के साथ किस तरह का बर्ताव किया जाना चाहिए। कई लोगों का मानना है कि मंच पर बुलाए गए किसी भी कलाकार को अपनी बात रखने का अवसर जरूर दिया जाना चाहिए।

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Updated on:

31 Mar 2026 04:26 pm

Published on:

31 Mar 2026 04:24 pm

Hindi News / Entertainment / सुनील पाल हुए बेइज्जत? मंच पर बुलाने के बाद बोलने से किया मना, वीडियो देख भड़के लोग

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