सुनील पाल हुए बेइज्जत? मंच पर बुलाने के बाद बोलने से किया मना, वीडियो देख भड़के लोग

Comedian Sunil Pal Stopped From Speaking On Stage: कॉमेडी की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाले मशहूर स्टैंडअप कॉमेडियन सुनील पाल इन दिनों एक वायरल वीडियो को लेकर चर्चा में हैं। मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उनके साथ ऐसा वाकया हुआ, जिसने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। कार्यक्रम में सम्मान के लिए मंच पर बुलाए जाने के बावजूद उन्हें दर्शकों से बात करने का मौका नहीं दिया गया, जिससे फैंस नाराज नजर आए।