50 की उम्र में बोल्ड लुक से अमीषा पटेल ने लूटी महफिल, इवेंट में फैंस को किया इंप्रेस

इस इवेंट पर जैसे ही अमीषा की एंट्री हुई, हर किसी की नजरें उनपर जाकर टिक गईं। अमीषा व्हाइट कलर के टॉप और ब्लू कलर के डेनिम शॉर्ट्स में नजर आईं। इसके साथ ही उन्होंने चश्मा लगाया हुआ था। अमीषा का लुक देखते ही बन रहा था। बता दें 50 साल की उम्र में भी अमीषा अपने अंदाज से बड़ी-बडी अभिनेत्रियों को मात दे सकती हैं। ताहिर जासूस समेत कई पैपराजी पेजिस पर अमीषा के इस लुक वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।