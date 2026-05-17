UAE बैन और PIL विवाद के बीच आज राष्ट्रपति भवन पहुंचेगी संजय दत्त की ‘आखिरी सवाल’, चर्चा तेज

बता दें, ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही इसकी कहानी और राजनीतिक विषयों को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई थी। फिल्म में RSS से जुड़े ऐतिहासिक और संवेदनशील मुद्दों को दिखाया गया है, जिस कारण कुछ लोगों ने आपत्ति भी जताई। इसके अलावा फिल्म को लेकर एक PIL दायर होने और UAE में रिलीज को लेकर विवाद की खबरें भी सामने आई थीं। दरअसल, UAE सेंसर बोर्ड ने फिल्म में कुछ बदलाव और कट लगाने की सलाह दी थी और कहा जा रहा है कि मेकर्स ने इन बदलावों को एक्सेप्ट नहीं किया, जिसके बाद फिल्म वहां रिलीज नहीं हो पाई। इसी वजह से फिल्म को लेकर विवाद और बढ़ गया।