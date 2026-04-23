‘सेफ खेलने नहीं लौटी हूं’, समीरा रेड्डी ने ‘आखिरी सवाल’ में अपने रोल और RSS पर कही बड़ी बात

इस प्रोजेक्ट को चुनने के बारे में बात करते हुए, समीरा रेड्डी ने ये साफ़ किया कि अपनी वापसी के लिए वो कोई आसान या ऐवरेज भूमिका नहीं चाहती थीं। न्यूज़18 की खबर के अनुसार, समीरा रेड्डी ने कहा, “मैंने फिल्मों में वापसी सिर्फ सुरक्षित विकल्प चुनने के लिए नहीं की थी और 'आखिरी सवाल' का किरदार बिल्कुल भी आसान नहीं है। आरएसएस के बारे में मेरी समझ पहले सीमित थी और अधूरी जानकारी पर आधारित थी, लेकिन स्क्रिप्ट पढ़कर मुझे एहसास हुआ कि मेरी कई बातें गलत थीं। यह एहसास मेरे मन में बस गया। यह फिल्म आपको सुकून नहीं देती, बल्कि सोचने और सवाल करने पर मजबूर करती है। यह आपकी पुरानी मान्यताओं को चुनौती देती है। मैं चाहती थी कि मेरी वापसी कुछ अलग और साहसिक हो, जो मेरे आत्मविश्वास को दिखाए।"