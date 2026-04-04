भीड़ में पत्नी को संभालते दिखे Sanjay Dutt, जुड़वां बच्चों को करना पड़ा ट्रोलिंग का सामना!

बीती रात एक्टर संजय दत्त ने पूरे परिवार के साथ डिनर आउटिंग का आनंद लिया और इस दौरान उनके साथ पत्नी मान्यता और जुड़वां बच्चे, इकरा और शहरान भी थे और दोनो की रेस्टोरेंट के बाहर मीडिया ने फोटोज और वीडियो बनाए। साथ ही, परिवार के संग पोज देते हुए संजय का खुशनुमा अंदाज नजर आए। साथ ही, जब भीड़ और सड़क पर गड्डे को देखकर मान्यता थोड़ी घबराई तब संजय ने उन्हें संभाला और ध्यान से कार में बैठाया। उनकी इस जिम्मेदारी भरी देखभाल को देखकर फैंस ने उन्हें एक आदर्श पति और परिवार के प्रति प्यार करने वाला इंसान भी बताया है।