PM मोदी का नाम लेकर ‘मेलोडी’ ट्रेंड में कूदे टेक्निकल गुरुजी, करना पड़ा ट्रोलिंग का सामना

इसके बाद उन्होंने फेमस डायलॉग "मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ" भी दोहराया। वीडियो के कैप्शन में भी उन्होंने लिखा कि इतने सालों बाद मेलोडी खाने का पूरा क्रेडिट पीएम मोदी को जाता है।इतना ही नहीं, वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लगीं। कई यूजर्स ने गौरव चौधरी के वीडियो और उनके बयान पर सवाल उठाए। कुछ लोगों ने पूछा कि अगर उन्हें भारत पर इतना गर्व है, तो वो दुबई में क्यों रहते हैं। तो वहीं कुछ यूजर्स ने ये भी कहा कि सिर्फ एक टॉफी खाने के लिए दुबई से भारत आना बेवजह फ्यूल खर्च करना है।