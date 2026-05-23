फेक AI इमेज विवाद में रुक्मिणी वसंत लेंगी कानूनी एक्शन! दी चेतावनी

आज शनिवार को रुक्मिणी ने अपने X अकाउंट पर एक विस्तृत नोट शेयर किया। उन्होंने बताया कि उनकी टीम को ऑनलाइन कुछ AI से बनी फोटोज मिलीं जिनमें उनके होने का दावा किया जा रहा था। उन्होंने साफ कहा कि ये फोटोज पूरी तरह झूठी और मनगढ़ंत हैं। बता दें, रुक्मिणी ने कहा कि इस तरह का मैनिपुलेटेड कंटेंट बनाना और सर्कुलेट करना बेहद गैर-जिम्मेदाराना है और प्राइवेसी का गंभीर उल्लंघन है। उन्होंने सभी से ऐसे कंटेंट को शेयर करने या उससे जुड़ने से बचने की अपील की।