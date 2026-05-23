23 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टॉलीवुड

फेक AI इमेज विवाद में रुक्मिणी वसंत लेंगी कानूनी एक्शन! दी चेतावनी

Rukmini Vasanth calls out fake AI-generated images: फेक AI इमेज विवाद के बीच रुक्मिणी वसंत ने कानूनी कार्रवाई की ओर इशारा किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनकी अनुमति के बिना उनके फोटो या छवियों का किसी भी तरह से उपयोग कतई स्वीकार्य नहीं होगा।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

May 23, 2026

फेक AI इमेज विवाद में रुक्मिणी वसंत लेंगी कानूनी एक्शन! दी चेतावनी

रुक्मिणी वसंत (फोटो सोर्स: x के @sharadasrinidhi/@55akch अकाउंट द्वारा)

Rukmini Vasanth calls out fake AI-generated images:'कंतारा चैप्टर 1' की एक्ट्रेस रुक्मिणी वसंत उन सेलेब्रिटीज की बढ़ती लिस्ट में शामिल हो गई हैं, जो AI के दुरुपयोग का शिकार हुई हैं। सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस की नकली तस्वीरें वायरल होने लगीं, जिसके बाद एक्ट्रेस रुक्मिणी वसंत ने कड़ा रुख अपनाते हुए कानूनी और साइबर क्राइम कार्रवाई करने का ऐलान किया है।

ये फोटोज पूरी तरह झूठी और मनगढ़ंत हैं

आज शनिवार को रुक्मिणी ने अपने X अकाउंट पर एक विस्तृत नोट शेयर किया। उन्होंने बताया कि उनकी टीम को ऑनलाइन कुछ AI से बनी फोटोज मिलीं जिनमें उनके होने का दावा किया जा रहा था। उन्होंने साफ कहा कि ये फोटोज पूरी तरह झूठी और मनगढ़ंत हैं। बता दें, रुक्मिणी ने कहा कि इस तरह का मैनिपुलेटेड कंटेंट बनाना और सर्कुलेट करना बेहद गैर-जिम्मेदाराना है और प्राइवेसी का गंभीर उल्लंघन है। उन्होंने सभी से ऐसे कंटेंट को शेयर करने या उससे जुड़ने से बचने की अपील की।

इतना ही नहीं, रुक्मिणी ने ये भी स्पष्ट किया कि वो इस मामले को गंभीरता से ले रही हैं और इन फोटोज को बनाने और फैलाने में शामिल लोगों के खिलाफ जरूरी कानूनी और साइबरक्राइम कार्रवाई की जा रही है।

ये धोखाधड़ी साइबर क्राइम के अंतर्गत आती है

ये पहली बार नहीं है, पिछले साल भी रुक्मिणी को एक ऐसे शख्स के बारे में सोशल मीडिया पर चेतावनी जारी करनी पड़ी थी जो उनके नाम और पहचान का यूज करके लोगों से कनेक्ट कर रहा था। उन्होंने वो संदिग्ध नंबर सार्वजनिक किया और कहा कि पहचान की ये धोखाधड़ी साइबर क्राइम के अंतर्गत आती है।

वर्कफ्रंट की बात करें तो, काम के मोर्चे पर रुक्मिणी वसंत बेहद बिजी हैं। कंतारा चैप्टर 1 में उनकी एक्टिंग ने उन्हें बड़ी पहचान दिलाई। ये कन्नड़ भाषा की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। इसके अलावा वो यश, कियारा आडवाणी और हुमा कुरैशी के साथ 'टॉक्सिक: अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' में भी नजर आएंगी। बता दें, जूनियर NTR के साथ प्रशांत नील की तेलुगु फिल्म भी उनकी पाइपलाइन में है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

23 May 2026 03:02 pm

Hindi News / Entertainment / Tollywood / फेक AI इमेज विवाद में रुक्मिणी वसंत लेंगी कानूनी एक्शन! दी चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

टॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘जना नायकन’ के को-प्रोड्यूसर ने CM Vijay से की मुलाकात, फैंस बोले- ‘अब तो रिलीज डेट बता दीजिए!’

CM Vijay Jana Nayagan
टॉलीवुड

2021 चुनाव बाद हिंसा भड़काने के आरोप में एक्टर परमब्रत चटर्जी- स्वास्तिका मुखर्जी फंसे, पुलिस में शिकायत दर्ज, जानिए पूरा मामला

parambrata chatterjee swastika mukherji Against Complaint filed for bengal post poll violence and Abhijit Sarkar murder case
टॉलीवुड

CM Vijay से मीटिंग के बाद एक्टर Sibiraj ने किया पोस्ट, ‘विजय जैसा कोई नहीं बन सकता’

Sibiraj Support CM Vijay
टॉलीवुड

Vijay Thalapathy ने CM बनते ही किसकी रिहाई का दिया आदेश? कौन हैं शंकर उर्फ सवुक्कु? जानिए

cm vijay government orders immediate release of savukku shankar who is he amid vijay thalapathy political victory
टॉलीवुड

Drishyam 3 Review: डर के साये में ‘दृश्यम 3’ के जॉर्ज कुट्टी, परिवार को बचाने के लिए हर हद की पार

Drishyam 3 First Review in Hindi
टॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.