‘उनकी सादगी आज भी पहले जैसी ही है’, CM विजय से मीटिंग के बाद एक्टर CP Sathyaraj ने किया इमोशनल पोस्ट

जानकारी के लिए बता दें कि विजय की चुनावी जीत के बाद, सिबिराज द्वारा विजय के बारे में लिखे कई पुराने पोस्ट फिर से ऑनलाइन शेयर किए जा रहे हैं। इन्हीं में एक इमोशनल मेसेज में सिबिराज ने अपने बचपन के दिनों में विजय से हुई पहली मुलाकात को भी याद किया। उन्होंने लिखा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उस समय का वो सीधा-सादा नौजवान एक दिन लाखों लोगों का दिल जीत लेगा और इतना ताकतवर नेता बन जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि भले ही विजय का फिल्में छोड़ना इंडस्ट्री के लिए नुकसान था और इसको स्वीकार करना भी बेहद मुश्किल था, लेकिन एक फैन, दोस्त और भाई के तौर पर उन्होंने उनके नए राजनीतिक सफर का सम्मान किया।