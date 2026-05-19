Vishal Krishna Reddy के सवालों के बीच राघव लॉरेंस ने किया CM विजय का बचाव, राजमोहन सही चुनाव हैं!

राजमोहन को फिल्म से जुड़े विभाग मिलने के बाद तमिल फिल्म इंडस्ट्री में बहस तेज हो गई। एक्टर Vishal Krishna Reddy ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि राजमोहन को फिल्म इंडस्ट्री का ज्यादा अनुभव नहीं है। विशाल का मानना है कि इंडस्ट्री की समस्याओं को समझने के लिए ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिसे सिनेमा जगत का गहरा अनुभव हो। साथ ही, इसमें उन्होंने कहा कि फिल्म निर्माताओं और प्रोडक्शन हाउस को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और सरकार को इस दिशा में ज्यादा ध्यान देना चाहिए।