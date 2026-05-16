तमिलनाडु के CM से Chiranjeevi की बातचीत ने मचाई हलचल, Pawan Kalyan का बयान वायरल

इस बीच एक और मजेदार खबर सामने आई कि मेगास्टार चिरंजीवी ने गुरुवार को नवनिर्वाचित तमिलनाडु के सीएम विजय से फोन पर बात की। चिरंजीवी की टीम ने इसे "प्यार भरी और दिल से हुई बातचीत" बताया और चिरंजीवी ने विजय को सीएम पद संभालने पर दिल से बधाई दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि विजय लोगों पर केंद्रित शासन के जरिए तमिलनाडु के लोगों के दिलों में हमेशा बसे रहेंगे, ठीक वैसे ही जैसे दिवंगत महान नेता MGR जनता के दिलों में अमर हैं।