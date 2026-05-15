विजय की ‘Thamizhan’ बनी प्रेरणा, युवक ने सीएम राहत कोष में जमा कराए 22,674 रुपये

Vijay movie Thamizhan: हाल ही में तमिल सिनेमा के सुपरस्टार थलापति विजय ने तमिलनाडु विधान सभा चुनावों में जबरदस्त जीत हासिल करने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कमान संभाली और अब एक-एक करके आम जनता की बेहतरी के लिए अहम फैसले ले रहे हैं। विजय की ये ऐतिहासिक जीत लोगों के उनके प्रति अपार प्यार को बखूबी दर्शाती है। मगर आज हम विजय के राजनितिक करियर की नहीं बल्कि एक ऐसे फैन की बात करने जा रहे हैं, जिसने उनकी फिल्म के एक सीन से प्रभावित होकर मुख्यमंत्री राहत कोष में हजारों रुपये जमा कराए। आइये जानते है कौन है ये युवक और ये कौन सी फिल्म है।