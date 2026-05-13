मौत से पहले OTT रिलीज के लिए संघर्ष करते रहे दिलीप राज, आखिरी फिल्म को लेकर सामने आईं कई अटकलें

लेकिन उनकी जिंदगी के आखिरी दिनों में सबसे ज्यादा चर्चा उनकी फिल्म 'निम्मा वास्तुगलिगे नीवे जवाबदारारू' को लेकर रही। ये फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आई थी, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज कराने में काफी मुश्किलें आईं। कहा जा रहा है कि इस संघर्ष ने दिलीप राज को अंदर तक परेशान कर दिया था। एक निर्माता के तौर पर उन्होंने इस फिल्म में काफी मेहनत और उम्मीदें लगाई थीं, लेकिन रिलीज को लेकर लगातार आने वाली कई परेशानियों ने उन्हें मानसिक रूप से निराश कर दिया।