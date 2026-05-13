13 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टॉलीवुड

मौत से पहले OTT रिलीज के लिए संघर्ष करते रहे दिलीप राज, आखिरी फिल्म को लेकर सामने आईं कई अटकलें

Dileep Raj dies: दिलीप राज के लिए मौत से पहले उनकी आखिरी फिल्म का OTT पर रिलीज होना एक लंबा और संघर्ष भरा सफर था। आखिरकार, OTT प्लेटफॉर्म पर उनकी लास्ट फिल्म रिलीज हुई, जो उनके करियर का एक अहम और संवेदनशील मोड़ था।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

May 13, 2026

मौत से पहले OTT रिलीज के लिए संघर्ष करते रहे दिलीप राज, आखिरी फिल्म को लेकर सामने आईं कई अटकलें

दिलीप राज(फोटो सोर्स: IMDb)

Dileep Raj dies: कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। फेमस एक्टर और निर्माता दिलीप राज का 47 साल की उम्र में निधन हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्हें हार्ट अटैक आने के बाद बेंगलुरु के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। उनके अचानक निधन ने फैंस और इंडस्ट्री को गहरा झटका दिया है।

संघर्ष ने दिलीप राज को अंदर तक परेशान कर दिया था

दिलीप राज महज एक एक्टर ही नहीं, बल्कि थिएटर आर्टिस्ट, डबिंग आर्टिस्ट और निर्माता के रूप में भी अपनी अलग पहचान रखते थे। बता दें, उन्होंने टीवी सीरियल्स से अपने करियर की शुरुआत की और धीरे-धीरे कन्नड़ फिल्म का जाना-पहचाना चेहरा बन गए। 'मिलाना', 'यू-टर्न' और 'बॉयफ्रेंड' जैसी फिल्मों में उनके एक्टिंग को खूब सराहा गया। साथ ही, टीवी दर्शकों के बीच उन्हें 'हिटलर कल्याण' शो से खास लोकप्रियता मिली।

लेकिन उनकी जिंदगी के आखिरी दिनों में सबसे ज्यादा चर्चा उनकी फिल्म 'निम्मा वास्तुगलिगे नीवे जवाबदारारू' को लेकर रही। ये फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आई थी, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज कराने में काफी मुश्किलें आईं। कहा जा रहा है कि इस संघर्ष ने दिलीप राज को अंदर तक परेशान कर दिया था। एक निर्माता के तौर पर उन्होंने इस फिल्म में काफी मेहनत और उम्मीदें लगाई थीं, लेकिन रिलीज को लेकर लगातार आने वाली कई परेशानियों ने उन्हें मानसिक रूप से निराश कर दिया।

छोटे बजट के साथ फिल्ममेकर्स के लिए OTT तक पहुंचा है परेशानी भरा

इतना ही नहीं, फिल्म आखिरकार OTT पर रिलीज हुई, लेकिन तब तक दिलीप राज काफी तनाव झेल चुके थे। बता दें, इंडस्ट्री से जुड़े कई लोगों का मानना है कि छोटे बजट के साथ फिल्ममेकर्स के लिए OTT तक पहुंच बनाना आज भी काफी मुश्किलों भरा होता है। दिलीप राज का संघर्ष इसी मुश्किल सिस्टम की एक दर्दनाक तस्वीर बनकर सामने आया।

सोशल मीडिया पर फैंस लगातार उन्हें याद कर कमेंट्स कर रहे है, कई यूजर्स ने लिखा कि सिर्फ टैलेंट होना काफी नहीं, इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ता है। दिलीप राज के फैंस उनके निधन के बाद फिल्मों और सीरियल्स के पुराने क्लिप्स शेयर कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

13 May 2026 06:43 pm

Hindi News / Entertainment / Tollywood / मौत से पहले OTT रिलीज के लिए संघर्ष करते रहे दिलीप राज, आखिरी फिल्म को लेकर सामने आईं कई अटकलें

बड़ी खबरें

View All

टॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

NEET परीक्षा के रद्द होने पर फूटा कमल हासन का गुस्सा, पोस्ट में किया माफियाओं का जिक्र

Neet ug 2026 cancelled kamal haasan reaction cbi probe paper leak
टॉलीवुड

विजय थलापति के CM बनते ही ट्रेंड हुआ तृषा कृष्णन का टैटू, लोग बोले- लकी चार्म

Trisha krishnan tattoo viral at thalapathy vijay cm swearing in ceremony fans said lucky charm astrology theories
टॉलीवुड

‘किसी ने मेरी तरफ देखा तक नहीं’, सुपरस्टार रजनीकांत के घमंड को जब लगा था झटका, बोले- जिदंगी का सबसे बड़ा सबक मिला

Rajinikanth Ashram Visit
मनोरंजन

विजय थलापति के CM बनने के सवाल पर Rajinikanth ने दिया रिएक्शन, वीडियो हुआ वायरल

Rajinikanth First reaction on Thalapathy vijay won tamil nadu and take cm oath
टॉलीवुड

Dileep Raj Passes Away: 47 साल के एक्टर दिलीप राज का हुआ निधन, सुबह पड़ा था दिल का दौरा

Dileep Raj Passes Away at 47 Kannada actor death reason is heart attack
टॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.