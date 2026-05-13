‘किसी ने मेरी तरफ देखा तक नहीं’, सुपरस्टार रजनीकांत के घमंड को जब लगा था झटका, बोले- जिदंगी का सबसे बड़ा सबक मिला

Rajinikanth Ashram Visit: साउथ सिनेमा के भगवान कहे जाने वाले सुपरस्टार रजनीकांत को दुनिया भर में करोड़ों लोग चाहते हैं। उनकी एक झलक पाने के लिए फैंस घंटों इंतजार करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार ऐसा भी हुआ जब रजनीकांत लोगों के बीच मौजूद थे और किसी ने उन्हें देखा तक नहीं? खुद सुपरस्टार ने इस घटना का जिक्र करते हुए बताया कि उस पल ने उनका घमंड तोड़ दिया और जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया। क्या कुछ कहा 'थलाइवा' रजनीकांत ने, चलिए जानते हैं।