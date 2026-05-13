‘भारत ने मुझे धोखा दिया’ बोलने वाली अभिनेत्री ने छोड़ा देश, अब मारी पलटी, मंदाना बोलीं- यहां मिली पहचान, इंडिया छोड़ने पर हुईं भावुक

Mandana Karimi Leaves India: ईरान में जन्मीं और भारत में अपनी अलग पहचान बनाने वाली अभिनेत्री मंदाना करीमी ने आखिरकार वो फैसला ले लिया, जिसकी चर्चा पिछले कई महीनों से हो रही थी। करीब 16 साल तक भारत में रहने के बाद मंदाना ने देश छोड़ने का ऐलान कर दिया है। अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर एक भावुक वीडियो साझा करते हुए कहा कि भारत उनके लिए सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि दूसरा घर था। हालांकि अब वो जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही हैं।