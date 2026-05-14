Karuppu Release Update: सूर्या-तृषा की ‘करप्पू’ आज शाम को हो सकती है रिलीज, डायरेक्टर ने वीडियो शेयर कर फैंस से मांगी माफी

Karuppu Release Update: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय से एक्स्ट्रा स्क्रीनिंग की विशेष अनुमति मिलने के बावजूद, फिल्म 'करुप्पू' आज सुबह 9 बजे रिलीज नहीं हो सकी। खबरों के मुताबिक, देरी का कारण प्रोडक्शन हाउस से जुड़ा लगभग 50 करोड़ रुपये का पेंडिंग केस था। फिल्म रिलीज न होने के कारण सुबह-सुबह सिनेमाघरों में जमा हुए दर्शक निराश हो गए और दोपहर के शो रद्द होने के बाद स्थिति और बिगड़ गई। फिल्म के निर्देशक आरजे बालाजी के अनुसार, अगर बाकी मुद्दे सुलझ जाते हैं तो फिल्म शाम को रिलीज हो सकती है।