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Karuppu Release Update: सूर्या-तृषा की ‘करप्पू’ आज शाम को हो सकती है रिलीज, डायरेक्टर ने वीडियो शेयर कर फैंस से मांगी माफी

Karuppu Release Update: करप्पू आज सुबह 9 बजे के बाद अब आज शाम 6 बजे हो सकती है रिलीज, दोपहर के शो कैंसिल होने के बाद डायरेक्टर ने शेयर किया इमोशनल वीडियो और रिलीज को केलर दिया बड़ा अपडेट।

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मुंबई

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Rashi Sharma

May 14, 2026

Karuppu Release Update

करप्पू आज शाम 6 बजे रिलीज होगी। (फोटो सोर्स: IMDb)

Karuppu Release Update: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय से एक्स्ट्रा स्क्रीनिंग की विशेष अनुमति मिलने के बावजूद, फिल्म 'करुप्पू' आज सुबह 9 बजे रिलीज नहीं हो सकी। खबरों के मुताबिक, देरी का कारण प्रोडक्शन हाउस से जुड़ा लगभग 50 करोड़ रुपये का पेंडिंग केस था। फिल्म रिलीज न होने के कारण सुबह-सुबह सिनेमाघरों में जमा हुए दर्शक निराश हो गए और दोपहर के शो रद्द होने के बाद स्थिति और बिगड़ गई। फिल्म के निर्देशक आरजे बालाजी के अनुसार, अगर बाकी मुद्दे सुलझ जाते हैं तो फिल्म शाम को रिलीज हो सकती है।

करप्पू आज शाम 6 बजे रिलीज होगी

इंस्टाग्राम पर कार में बैठकर निर्देशक आरजे बालाजी ने एक इमोशनल वीडियो शेयर किया, जिसमें बालाजी ने दर्शकों और फैंस से माफी मांगी और बताया कि उन्होंने फिल्म की रिलीज को लेकर इस तरह की बाधाओं की उम्मीद नहीं की थी। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि फिल्म आज शाम 6 बजे हो सकती है रिलीज।

वीडियो में उन्होंने कहा, “मैं अपनी कार से आपको एक और अपडेट दे रहा हूं। उम्मीद है ये आखिरी अपडेट हो। सभी प्रशंसकों कहना चाहता हूं कि मुझे बहुत खेद है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों के सिनेमाघरों तक सुबह 9 बजे फिल्म देखने के लिए लंबी दूरी तय करके आए होंगे। इसके लिए मुझे बहुत खेद है। ऐसा नहीं होना चाहिए था।"

लोग चिंताओं को भूलने के लिए फिल्में देखते हैं

फिल्म निर्माता ने रिलीज का इंतजार कर रहे सिनेप्रेमियों के लिए फिल्म की देरी के चलते नकारात्म प्रभाव पर भी काट की। उन्होंने कहा, “लोग जीवन की चिंताओं को भूलने के लिए फिल्में देखते हैं। फिल्म न देख पाने की खबर से परेशान हुए सभी लोगों के लिए मुझे बहुत खेद है। मुझे भी इसकी उम्मीद नहीं थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि समस्याएं सुलझने के बाद फिल्म शाम 6 बजे रिलीज हो जाएगी।"

इसके साथ ही आरजे बालाजी ने ये भी बताया कि 14 मई को फिल्म की सफल रिलीज के लिए उनकी दिली इच्छा थी। उन्होंने कहा, “मैंने दुआ की थी कि 'करप्पू' 14 मई को रिलीज हो और ब्लॉकबस्टर बने। मुझे पूरी उम्मीद है। मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, यही मेरा दर्द है। फिल्म को आज शाम 6 बजे रिलीज करने के लिए सभी लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं।”

निर्देशक ने टीम की मेहनत की तारीफ की और मुश्किल समय में साथ देने के लिए एक्टर सूर्य की प्रशंसा की। बालाजी ने कहा, “बहुत से लोगों ने बहुत सी चीजें छोड़ी हैं। सूर्या सर ने बहुत कुछ किया है। देरी के लिए माफी चाहता हूं, और आपको इस तनाव से गुजरने के लिए भी माफी चाहता हूं। लेकिन, मुझे उम्मीद है कि यह सब सफल होगा। मुझे विश्वास है कि फिल्म आज शाम रिलीज हो जाएगी, और आप सभी को पसंद आएगी।"

मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान हमारे साथ हैं

वीडियो के आखिर में आशाभाव से उन्होंने कहा, “मुझे पूरा विश्वास है कि फिल्म आज शाम रिलीज हो जाएगी। भगवान हमारे साथ हैं। सब ठीक हो जाएगा। मैं फिर से माफी चाहता हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को फिल्म पसंद आएगी।”

खबरों के मुताबिक, सूर्या द्वारा खुद हस्तक्षेप करके करप्पू से संबंधित बकाया राशि का निपटारा करने के बाद ही फिल्म को शाम 6 बजे रिलीज़ करना संभव हो पाया, जबकि प्रोडक्शन हाउस ने बाकी वित्तीय मामलों को अलग से संभाला।

खबरों के मुताबिक, सूर्या के दखल देने और 'करप्पू' से जुड़ी बकाया रकम चुकाने के बाद ही फिल्म 'करप्पू' को शाम 6 बजे रिलीज करना संभव हो पाया है। बाकी आर्थिक मामलों को प्रोडक्शन हाउस ने अलग से संभाला है।

निर्देशक के वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स के रिएक्शन

बालाजी की पोस्ट पर फैंस ने कमेंट्स की बाढ़ ला दी और फिल्म निर्माता और टीम को अपना समर्थन दिया। एक सोशल मीडिया यूजर ने कमेंट किया, "मजबूत रहो।" दूसरे ने लिखा, "करप्पू बड़ी जीत हासिल करेगी! मजबूत रहो!" तीसरे यूजर ने लिखा, "हम आपके साथ हैं। चिंता मत करो अन्ना।" चौथे ने कमेंट किया, "आप इससे बेहतर के हकदार हैं।"

करप्पू के बारे में

आरजे बालाजी द्वारा निर्देशित और ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के बैनर तले एसआर प्रभु और एसआर प्रकाश बाबू द्वारा निर्मित 'करप्पू' में सूर्या ने सरवनन और करप्पुस्वामी की दोहरी भूमिका निभाई है। वहीं, तृषा कृष्णन वकील प्रीति का किरदार निभा रही हैं, जबकि आरजे बालाजी भी खलनायक के रूप में एक अहम किरदार भूमिका में नजर आएंगे।

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Entertainment

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Updated on:

14 May 2026 04:43 pm

Published on:

14 May 2026 04:15 pm

Hindi News / Entertainment / Tollywood / Karuppu Release Update: सूर्या-तृषा की ‘करप्पू’ आज शाम को हो सकती है रिलीज, डायरेक्टर ने वीडियो शेयर कर फैंस से मांगी माफी

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