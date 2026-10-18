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‘मैंने उन्हें पूरे एक साल पूछा’, रश्मिका मंदाना ने विजय देवरकोंडा से शादी को लेकर खोला राज, बोले- ‘100 बार पूछा था’

Vijay Deverakonda-Rashmika Mandanna On Koffee With Karan 9: विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना जल्द ही करण जौहर के साथ कॉफी विद करण में एक साथ नजर आने वाले हैं। इस दौरान दोनों अपनी शादी को लेकर कई राज खोलने वाले हैं। शो के प्रोमो में एक झलक भी देखने को मिली है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Oct 18, 2026

Vijay Deverakonda-Rashmika Mandanna

विजय-रश्मिका (फोटो सोर्स- Instagram/karanjohar)

Vijay Deverakonda-Rashmika Mandanna: विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना शादी के बाद पहली बार एक कपल के तौर पर करण जौहर के चर्चित चैट शो ‘कॉफी विद करण’ के सीजन 9 में नजर आने वाले हैं। शो के नए प्रोमो में दोनों की शादी और रिश्ते को लेकर कई मजेदार बातें सामने आई हैं। खास बात यह है कि रश्मिका ने बताया कि उन्होंने विजय से शादी के लिए पूरे एक साल तक पूछा था।

विजय ने नहीं किया था रश्मिका को प्रपोज?

‘कॉफी विद करण 9’ के प्रोमो में करण जौहर दोनों से उनकी शादी और प्रपोजल को लेकर सवाल करते नजर आते हैं। करण पूछते हैं कि क्या विजय ने रश्मिका को शादी के लिए प्रपोज किया था।

इस पर रश्मिका अपना सिर हिलाकर ना में जवाब देती हैं। इसके बाद विजय बताते हैं कि दरअसल रश्मिका ही उनसे शादी के लिए कहती रहती थीं। विजय कहते हैं, “वह कहती थीं, चलो शादी कर लेते हैं। मैंने कहा, ठीक है, तुम मुझसे 100 बार पूछ चुकी हो।”

विजय की इस बात पर करण जौहर रश्मिका से सीधे पूछते हैं कि क्या उन्होंने सच में उन्हें 100 बार शादी के लिए पूछा था। रश्मिका इस पर कहती हैं कि उन्होंने विजय से पूरे एक साल तक शादी के लिए पूछा था।

रश्मिका की यह बात सुनकर शो का माहौल मजेदार हो जाता है। इसके बाद विजय मजाक में कहते हैं, “मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं।” उनकी बात पर करण और रश्मिका दोनों हंसने लगते हैं।

रश्मिका ने विजय को एक साल तक मनाया

शो के इस प्रोमो से यह साफ होता है कि दोनों के रिश्ते में शादी को लेकर पहल रश्मिका की तरफ से हुई थी। हालांकि विजय और रश्मिका ने अपने रिश्ते को लेकर लंबे समय तक सार्वजनिक तौर पर ज्यादा बातें नहीं कीं, लेकिन अब शादी के बाद दोनों पहली बार एक साथ किसी बड़े चैट शो पर अपने रिश्ते के कुछ मजेदार पहलुओं पर बात करते नजर आएंगे।

रश्मिका का यह खुलासा सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गया है। फैंस को दोनों की बातचीत में उनकी बॉन्डिंग और एक-दूसरे के साथ मजाक करने का अंदाज काफी पसंद आ रहा है।

रश्मिका ने अल्लू अर्जुन को चुना

शो के रैपिड-फायर राउंड में करण जौहर ने रश्मिका से उनके को-स्टार्स को लेकर भी सवाल किया। उन्होंने रश्मिका से पूछा कि वह ‘पुष्पा’ के को-स्टार अल्लू अर्जुन और ‘एनिमल’ के को-स्टार रणबीर कपूर में से किसे चुनेंगी।

रश्मिका ने बिना ज्यादा सोचे अल्लू अर्जुन का नाम लिया। इसके बाद करण ने विजय से पूछा कि रश्मिका के अलावा किस अभिनेत्री के साथ उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री सबसे अच्छी है। विजय कुछ कहते, उससे पहले ही रश्मिका ने तुरंत बीच में बोलते हुए कहा, “कोई नहीं।” रश्मिका के इस जवाब पर सभी हंस पड़े।

विजय ने भी मौके को मजेदार बनाते हुए कहा, “शादी का नियम नंबर 101- पत्नी से सहमत रहो।” विजय की यह बात सुनकर रश्मिका भी हंसने लगीं।

शादी के बाद पहली बार साथ नजर आएगा कपल

‘कॉफी विद करण 9’ में विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की मौजूदगी इसलिए भी खास है क्योंकि यह शो पर बतौर शादीशुदा कपल उनकी पहली उपस्थिति होगी। रश्मिका का यह शो पर डेब्यू भी है, जबकि विजय इससे पहले ‘कॉफी विद करण’ के सातवें सीजन में अनन्या पांडे के साथ नजर आ चुके हैं।

नए प्रोमो में दोनों की बातचीत से उनकी बॉन्डिंग और मजाकिया अंदाज की झलक मिलती है। खासकर शादी को लेकर रश्मिका का यह खुलासा कि उन्होंने विजय से पूरे एक साल तक शादी के लिए पूछा था, शो के सबसे चर्चित हिस्सों में से एक बन गया है।

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Updated on:

18 Oct 2026 12:53 pm

Published on:

18 Oct 2026 12:53 pm

Hindi News / Entertainment / Tollywood / ‘मैंने उन्हें पूरे एक साल पूछा’, रश्मिका मंदाना ने विजय देवरकोंडा से शादी को लेकर खोला राज, बोले- ‘100 बार पूछा था’

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