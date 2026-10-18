‘मैंने उन्हें पूरे एक साल पूछा’, रश्मिका मंदाना ने विजय देवरकोंडा से शादी को लेकर खोला राज, बोले- ‘100 बार पूछा था’

Vijay Deverakonda-Rashmika Mandanna: विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना शादी के बाद पहली बार एक कपल के तौर पर करण जौहर के चर्चित चैट शो ‘कॉफी विद करण’ के सीजन 9 में नजर आने वाले हैं। शो के नए प्रोमो में दोनों की शादी और रिश्ते को लेकर कई मजेदार बातें सामने आई हैं। खास बात यह है कि रश्मिका ने बताया कि उन्होंने विजय से शादी के लिए पूरे एक साल तक पूछा था।