Ranabaali Twitter Review: विजय- रश्मिका की फिल्म ‘राणाबली’ को किसी ने कहा- ब्लॉकबस्टर तो कोई बोला- टॉर्चर, पढ़ें पब्लिक रिव्यू

Ranabaali Twitter Review In Hindi: साउथ इंडस्ट्री के पावर कपल कहे जाने वाले विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) और उनकी पत्नी रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) की मच अवेटेड तेलुगु पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म 'रणाबाली' (Ranabali) आज 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। शादी के बाद दोनों की साथ में ये पहली फिल्म है। इसने रिलीज से पहले ही फैंस के बीच जबरदस्त बज बना लिया था। जो बॉक्स ऑफिस पर साफ नजर आ रहा है। वहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (ट्विटर) पर जनता और क्रिटिक्स की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं, लोगों को फिल्म बेहद पसंद आ रही है।