रजनीकांत की ‘Jailer 2’ हिंदी में नहीं होगी रिलीज, मेकर्स ने OTT को लेकर लिया बड़ा फैसला

'जेलर 2' के हिंदी में सिनेमाघरों में रिलीज न होने से इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर असर पड़ सकता है। वहीं, इस फैसले का फायदा इस शुक्रवार, 16 अक्टूबर को रिलीज होने वाली दो हिंदी फिल्मों को मिल सकता है। इनमें राजकुमार राव की कोर्टरूम ड्रामा 'प्रहार: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम' और यामी गौतम की हॉरर कॉमेडी 'नई नवेली' शामिल हैं। हिंदी में 'जेलर 2' रिलीज न होने से इन फिल्मों को रजनीकांत की फिल्म से बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला नहीं करना पड़ेगा।