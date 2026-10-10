‘जेलर 2 में तमन्ना भाटिया के लिए एक गाना रख लीजिए’, रनजीकांत ने डायरेक्टर से की रिक्वेस्ट तो मिला जबरदस्त जवाब

रजनीकांत ने शो के दौरान बात करते हुए खुलासा किया कि साल 2023 की फिल्म 'जेलर' का चार्टबस्टर डांस नंबर 'कवाला' लोगों को बेहद पसंद आया था। लेकिन 'जेलर 2' में तमन्ना भाटिया नजर नहीं आएंगी। रजनीकांत ने कहा, "मैंने डायरेक्टर नेल्सन से कहा था कि फिल्म में तमन्ना भाटिया के लिए एक खास डांस नंबर जरूर जोड़ा जाना चाहिए। लेकिन नेल्सन का जवाब था- 'सिर्फ इसलिए नहीं रख सकते सर, क्योंकि आपको यह पसंद है!' इसके बाद मैंने भी मजाकिया अंदाज में कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे यह पसंद है! अगर मैं अपनी पसंद की हर चीज करवाता, तो मैं अपनी योग्यता को खो बैठता और बैंगलोर वापस चला जाता।"