Om Operation Mol Box Office Collection
Om Operation Mol Box Office Collection: साउथ सिनेमा के स्टार धनुष की फिल्म 'ओम: ऑपरेशन मोल' ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की है। धनुष, ममूटी, साई पल्लवी और श्रीलीला स्टारर इस एक्शन स्पाई थ्रिलर ने पहले ही दिन दुनियाभर में 31.55 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। इसी के साथ यह धनुष के करियर की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म बन गई है। फिल्म ने उनकी पिछली रिलीज 'तेरे इश्क में' का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है।
हालांकि, शानदार शुरुआत के बावजूद 'ओम: ऑपरेशन मोल' रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई। 'धुरंधर' ने रिलीज के पहले दिन दुनियाभर में 41.35 करोड़ रुपये की कमाई की थी।
सैकनिल्क के मुताबिक, 'OM: ऑपरेशन मोल' ने भारत में पहले दिन 17.70 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। वहीं, फिल्म का घरेलू ग्रॉस कलेक्शन 20.55 करोड़ रुपये रहा। इसके अलावा विदेशों में फिल्म ने करीब 11 करोड़ रुपये कमाए। इस तरह इसका पहले दिन का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 31.55 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।
फिल्म को सबसे अच्छा रिस्पॉन्स तमिल भाषा में मिला। तेलुगु में भी इसने अच्छी कमाई की, जबकि हिंदी में इसका कलेक्शन एक करोड़ रुपये से कम रहा। अलग-अलग रिपोर्ट्स में शुरुआती आंकड़ों को लेकर अंतर देखने को मिला था, लेकिन बाद के ट्रेड आंकड़ों में फिल्म की कमाई में बढ़ोतरी दर्ज की गई।
'OM: ऑपरेशन मोल' ने धनुष की पिछली फिल्मों के ओपनिंग रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। इससे पहले उनके करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म 'तेरे इश्क में' के नाम थी। इस फिल्म ने पहले दिन दुनियाभर में करीब 22.01 करोड़ रुपये का कारोबार किया था।
वहीं, धनुष की फिल्म 'कारा' ने पहले दिन दुनियाभर में 9.67 करोड़ रुपये कमाए थे। नई फिल्म ने इन दोनों फिल्मों के मुकाबले काफी बेहतर शुरुआत की है। इसके अलावा इसने सूर्या की फिल्म 'करुप्पु' के 28.93 करोड़ रुपये के वर्ल्डवाइड ओपनिंग कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया है।
साल 2026 की तमिल फिल्मों की ओपनिंग के मामले में भी 'OM: ऑपरेशन मोल' ने अपनी जगह बनाई है। हालांकि, यह इस साल की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म नहीं बन पाई।
इस लिस्ट में रजनीकांत की 'जेलर 2' 127 करोड़ रुपये की वर्ल्डवाइड ओपनिंग के साथ पहले नंबर पर है। विजय की 'जना नायकन' ने 77 करोड़ रुपये के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है। वहीं, सूर्या की 'सीन' ने 40 करोड़ रुपये और 'विश्वनाथ एंड संस' ने 31.74 करोड़ रुपये की ओपनिंग दर्ज की थी। 31.55 करोड़ रुपये के साथ 'OM: ऑपरेशन मोल' इस सूची में पांचवें स्थान पर है।
राजकुमार पेरियासामी के निर्देशन में बनी इस फिल्म की कहानी लाल चंदन की अवैध तस्करी के नेटवर्क पर आधारित है। इसमें धनुष एक अंडरकवर एजेंट की भूमिका निभा रहे हैं, जो एक विशेष टास्क फोर्स के साथ मिलकर तस्करी के कारोबार को खत्म करने की कोशिश करता है। फिल्म में ममूटी, साई पल्लवी, श्रीलीला, नसीरुद्दीन शाह और इंद्रन्स भी अहम भूमिकाओं में हैं।
फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है। साई पल्लवी के अभिनय की खास तौर पर तारीफ हुई है। हालांकि, कहानी, निर्देशन और संगीत को लेकर कुछ आलोचनाएं भी सामने आई हैं।
अब फिल्म के सामने सबसे बड़ी चुनौती पहले वीकेंड में अपनी कमाई की रफ्तार बनाए रखने की है। देखना होगा कि दर्शकों की प्रतिक्रिया और वर्ड ऑफ माउथ के दम पर 'OM: ऑपरेशन मोल' बॉक्स ऑफिस पर कितना आगे बढ़ पाती है।
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