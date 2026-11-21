Om Operation Mol Box Office Collection: साउथ सिनेमा के स्टार धनुष की फिल्म 'ओम: ऑपरेशन मोल' ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की है। धनुष, ममूटी, साई पल्लवी और श्रीलीला स्टारर इस एक्शन स्पाई थ्रिलर ने पहले ही दिन दुनियाभर में 31.55 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। इसी के साथ यह धनुष के करियर की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म बन गई है। फिल्म ने उनकी पिछली रिलीज 'तेरे इश्क में' का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है।