King Trailer (फोटो सोर्स- IMDb)
King Trailer: बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' को लेकर फैंस के बीच काफी उत्साह है। फिल्म का पहला गाना 'तू मिल जाए' रिलीज होने के बाद अब दर्शकों को इसके ट्रेलर का इंतजार है। इस बीच फिल्म के ट्रेलर की रिलीज डेट को लेकर एक नई जानकारी सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 14 दिसंबर 2026 को रिलीज किया जा सकता है। हालांकि, मेकर्स की ओर से अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी यह एक्शन थ्रिलर फिल्म 24 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। ऐसे में अगर रिपोर्ट सही साबित होती है, तो फिल्म की रिलीज से महज 10 दिन पहले इसका ट्रेलर दर्शकों के सामने आएगा।
'वेरायटी इंडिया' की रिपोर्ट के अनुसार, शाहरुख खान की 'किंग' का ट्रेलर 14 दिसंबर को रिलीज किए जाने की उम्मीद है। फिल्म की टीम साल के आखिरी महीने में बड़े स्तर पर प्रचार अभियान चलाने की तैयारी कर रही है। मेकर्स की कोशिश है कि फिल्म रिलीज से पहले यह दर्शकों के बीच चर्चा का बड़ा विषय बने।
बता दें कि 2 नवंबर को शाहरुख खान के जन्मदिन के मौके पर फिल्म का पहला गाना 'तू मिल जाए' रिलीज किया गया था। इस गाने में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण एक साथ नजर आए थे। दोनों की जोड़ी और शाहरुख के डांस मूव्स को दर्शकों ने पसंद किया। अब रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस महीने फिल्म का एक और गाना रिलीज किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि यह गाना सचिन-जिगर के संगीत से जुड़ा होगा।
'किंग' में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की जोड़ी एक बार फिर बड़े पर्दे पर नजर आएगी। इससे पहले दोनों 'ओम शांति ओम', 'चेन्नई एक्सप्रेस', 'पठान' और 'जवान' जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं। इन फिल्मों में उनकी जोड़ी को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला था।
फिल्म की एक और खास बात यह है कि इसमें शाहरुख खान पहली बार अपनी बेटी सुहाना खान के साथ बड़े पर्दे पर नजर आएंगे। सुहाना इससे पहले जोया अख्तर की फिल्म 'द आर्चीज' से अभिनय की दुनिया में कदम रख चुकी हैं। ऐसे में पिता-बेटी की इस जोड़ी को पर्दे पर देखने के लिए भी दर्शकों में उत्सुकता है।
शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके लिए 'किंग' शब्द का मतलब ताकत या सत्ता नहीं है। पीटीआई से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था, "किंग शब्द मेरे लिए कभी ताकत का मतलब नहीं रहा। यह हमेशा जिम्मेदारी के बारे में रहा है। उन लोगों के प्रति जिम्मेदारी, जो आप पर भरोसा करते हैं और उन कहानियों के प्रति, जिन्हें आप चुनते हैं।"
उनके इस बयान से फिल्म के नाम को लेकर उनका नजरिया भी सामने आया। हालांकि, फिल्म की कहानी और उनके किरदार से जुड़ी कई जानकारियां अभी सामने आना बाकी हैं।
'किंग' शाहरुख खान की तीन साल बाद सिनेमाघरों में वापसी भी मानी जा रही है। उनकी पिछली रिलीज फिल्म 'डंकी' थी, जो साल 2023 में राजकुमार हिरानी के निर्देशन में आई थी। इस फिल्म में उनके साथ तापसी पन्नू, विक्की कौशल और बोमन ईरानी नजर आए थे।
इससे पहले शाहरुख ने 'पठान' और 'जवान' जैसी फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया था। 'जवान' में उन्होंने डबल रोल निभाया था। सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर करीब 640.25 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। वहीं, 'पठान' में दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम के साथ उनकी जोड़ी देखने को मिली थी।
अब शाहरुख खान की नजरें 'किंग' पर हैं। सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी यह फिल्म 24 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिलहाल दर्शकों को इसके ट्रेलर और मेकर्स की ओर से आने वाले नए प्रमोशनल अपडेट का इंतजार है।
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