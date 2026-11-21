बता दें कि 2 नवंबर को शाहरुख खान के जन्मदिन के मौके पर फिल्म का पहला गाना 'तू मिल जाए' रिलीज किया गया था। इस गाने में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण एक साथ नजर आए थे। दोनों की जोड़ी और शाहरुख के डांस मूव्स को दर्शकों ने पसंद किया। अब रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस महीने फिल्म का एक और गाना रिलीज किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि यह गाना सचिन-जिगर के संगीत से जुड़ा होगा।