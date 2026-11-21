Yeh Prem Mol Liya: बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ की फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' इन दिनों चर्चा में है। मशहूर फिल्ममेकर सूरज बड़जात्या के निर्देशन में बनी ये रोमांटिक फैमिली ड्रामा फिल्म 27 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म का ट्रेलर और पहला गाना रिलीज किया जा चुका है, जिसे लेकर दर्शकों के बीच उत्सुकता है। अब फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर भी जानकारी सामने आई है। अगर आप इस फिल्म को सिनेमाघरों में देखने के बजाय घर बैठे देखना चाहते हैं तो जान लीजिए कि यह किस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी।