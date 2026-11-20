2017 में 'फिल्मफेयर' को दिए एक इंटरव्यू में, प्रेम नाथ के छोटे बेटे कैलाश नाथ उर्फ मोंटी मल्होत्रा ने अपने नाम के पीछे की कहानी बताई और अपने पिता की आध्यात्मिक यात्रा को याद किया। उन्होंने बताया, "जब पापा का झुकाव धर्म की ओर हो गया और वह 14 सालों में चार धाम की यात्रा पर गए। उन्होंने हिमालय की यात्रा की। 1957 में, उन्होंने कैलाश पर्वत पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। वे 1958 में लौटे, जब मेरा जन्म हुआ था। इसलिए मेरा नाम कैलाश रखा गया। उस दौरान मेरे पिता ने तीन किताबें - 'टियर्स ऑफ द हार्ट', 'दिल के आंसू' और 'श्रद्धांजलि' लिखीं। लोग कहते थे कि वे साधु बन गए हैं। लेकिन उनके लिए इंसानियत सबसे ऊपर थी। उन्होंने बताया कि वे कहते थे, 'मेरा नाम प्रेमनाथ है। मैं तो बस प्रेम बांटने आया हूं!'"