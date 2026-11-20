बॉलीवुड अभिनेता प्रेमनाथ की फोटोज। (फोटो सोर्स: IMDb)
Prem Nath China Detention: अभिनेता प्रेम नाथ के बेटे प्रेम किशन ने हाल ही में बताया कि कैसे चीन में मानसरोवर झील की यात्रा के दौरान, उनके पिता को अमेरिकी जासूस होने के शक में हिरासत में ले लिया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे दिवंगत अभिनेता ने खुद को वहां से छुड़ाया।
विक्की लालवानी के साथ एक इंटरव्यू में बातचीत में, किशन ने कहा, "हीरो बनने के बाद, वे (प्रेम नाथ) बहुत धार्मिक हो गए थे। उन्होंने भारत के सभी धामों की यात्रा की। असल में, वे चीन में कैलाश-मानसरोवर जाने वाले पहले व्यक्ति थे। वे पैदल चलकर वहां तक गए थे। वे अपने साथ एक छोटी सी टीम ले गए थे और मानसरोवर पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। आज वहां जाना बहुत आसान है, लेकिन उस समय यह बहुत मुश्किल था।"
आगे उन्होंने बताया, "एक बार हमें चीन के एक मंत्री ने आमंत्रित किया था। वे मुख्य अतिथि के तौर पर भारत आए थे। उन्होंने पिताजी से कहा था कि अगर वे कभी चीन आएं, तो उनके मेहमान बनें। इसलिए, जब वे वहां गए और उन्हें हिरासत में ले लिया गया, तो उन्होंने मंत्री को एक टेलीग्राम भेजा। उसमें लिखा था कि मैं भारत में एक अभिनेता हूं, और मुझे नहीं पता था कि आप अपने मेहमानों के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। उन्होंने उन्हें इसलिए हिरासत में रखा था क्योंकि उन्हें लगा कि वे अमेरिकी जासूस हैं। तब उन्होंने टेलेक्स भेजकर साफ किया कि वे कोई जासूस नहीं, बल्कि सिर्फ एक अभिनेता हैं।" जिसके बाद प्रेमनाथ को हिरासत से रिहा कर दिया गया था।
2017 में 'फिल्मफेयर' को दिए एक इंटरव्यू में, प्रेम नाथ के छोटे बेटे कैलाश नाथ उर्फ मोंटी मल्होत्रा ने अपने नाम के पीछे की कहानी बताई और अपने पिता की आध्यात्मिक यात्रा को याद किया। उन्होंने बताया, "जब पापा का झुकाव धर्म की ओर हो गया और वह 14 सालों में चार धाम की यात्रा पर गए। उन्होंने हिमालय की यात्रा की। 1957 में, उन्होंने कैलाश पर्वत पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। वे 1958 में लौटे, जब मेरा जन्म हुआ था। इसलिए मेरा नाम कैलाश रखा गया। उस दौरान मेरे पिता ने तीन किताबें - 'टियर्स ऑफ द हार्ट', 'दिल के आंसू' और 'श्रद्धांजलि' लिखीं। लोग कहते थे कि वे साधु बन गए हैं। लेकिन उनके लिए इंसानियत सबसे ऊपर थी। उन्होंने बताया कि वे कहते थे, 'मेरा नाम प्रेमनाथ है। मैं तो बस प्रेम बांटने आया हूं!'"
मोंटी ने आगे कहा, "उन सालों में, उन्होंने कभी मांसाहारी खाना नहीं खाया और न ही शराब को हाथ लगाया। लेकिन कई सालों बाद, जब उन्हें किडनी में पथरी हो गई, तो डॉक्टर ने उन्हें बीयर पीने की सलाह दी। फिर व्हिस्की, जिन… ये सब भी शुरू हो गया। इस दौरान मैं उनके काफी करीब आ गया। वे मेरे लिए मां और पिता दोनों थे, क्योंकि मां अक्सर शूटिंग में व्यस्त रहती थीं। बाद में, उन्होंने परिवार के लिए फिल्मों से दूरी बना ली और अपना करियर छोड़ दिया। साल 1966 में आई 'दादी मां' उनकी आखिरी फिल्म थी।"
1940 के दशक के आखिर और 1950 के दशक की शुरुआत में 'बरसात' (1949) और 'आन' (1952) जैसी कई हिट फिल्में देने के बाद, 1950 के दशक में प्रेमनाथ के करियर में उनके अपने बैनर 'पीएन फिल्म्स' के तहत बनी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रहने के चलते रुकावट आ गई। इसके बाद, 1950 के दशक के आखिर में प्रेमनाथ ने फिल्मों से किनारा कर लिया और आध्यात्म की राह पकड़ ली। लगभग एक दशक तक फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहने के बाद, 1970 में उन्होंने विजय आनंद की फिल्म 'जॉनी मेरा नाम' के साथ बॉलीवुड में कमबैक किया।
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