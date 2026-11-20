Aishwarya Rai Bodyguard On Salman Khan: बॉलीवुड के गलियारों में अक्सर पुराने किस्से और अनसुनी कहानियां सामने आती रहती हैं, एक बार फिर ऐश्वर्या राय और सलमान खान का पुराना रिश्ता सुर्खियों में आ गया है। अभिनेत्री के पूर्व बॉडीगार्ड केतन करंडे ने करीब 20 साल पुराना एक ऐसा चौंकान वाला खुलासा किया है जिसने किसी का ध्यान खींच लिया है। बातचीत के दौरान केतन ने बताया कि उन्होंने कभी इस बारे में ज्यादा बात नहीं की, लेकिन असल जिंदगी में वह ऐश्वर्या राय के बॉडीगार्ड रह चुके हैं और उनकी नियुक्ति की एक बेहद खास वजह थी जो खुद सलमान थे।