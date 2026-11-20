नीतीश भारद्वाज की इन्ही टिप्पणियों पर अब लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जहां कुछ लोग उनके सपोर्ट में आए हैं तो कुछ ने सीधे उनके काम पर भी सवाल उठा दिए हैं। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, कलेक्शन आ गए हैं, "यह फिल्म एक ब्लॉकबस्टर है, तो अब नफरत करने वाले जी भर के जहर उगल सकते हैं।" एक ने लिखा, नीतीश आप क्या फैला रहे हैं? गीता पर ही टीके रहें। AI का इस्तेमाल करें और वाल्मीकि रामायण के वह श्लोक खोजें जिनमें बताया गया है कि अयोध्या छोड़ते समय राम की आंखों में आंसू आ गए थे। साथ ही, वह प्रसंग भी देखें जिसमें सुमंत्र, राम, लक्ष्मण और सीता को जंगल में छोड़कर अयोध्या लौटने के बाद का वर्णन करते हैं।"