पल्लवी ने इस बारे में भी बात की है कि देवी का किरदार निभाना कोई आसान काम क्यों नहीं है। जुलाई में फिल्म के एक प्रमोशनल इवेंट में उन्होंने कहा, "अभिनेताओं के लिए इस तरह के रोल मिलना आसान नहीं होता। क्योंकि किसी देवी का किरदार निभाना कोई आसान काम नहीं है। इसके पीछे एक पूरी टीम होती है जो इसे बेहतरीन बनाने में अपना सब कुछ लगा देती है। मुझे नहीं लगता कि मैंने खुद माता सीता का किरदार चुना था। मुझे यह रोल मिलना मेरा सौभाग्य है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए आप कोशिश करें, या जिसे आप पहले से लिखकर तय कर लें कि 'मुझे इसे इस तरह से निभाना है'। मैं बैठकर ध्यान लगाती थी और कहती थी, 'माता सीता, आप मेरे जरिए अभिनय करें। मेरे माध्यम से जो कुछ भी सामने आए, वह वही हो जो आप इस फिल्म के लिए चाहती हैं।'"