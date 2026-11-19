साई पल्लवी ने दादा के वायरल हो रहे वीडियो पर दी सफाई। (फोटो सोर्स: IMDb)
Sai Pallavi Ramayana: 'रामायण' में सीता के किरदार के लिए साई पल्लवी की काफी तारीफ हो रही है। जहां फैंस उनके अभिनय की सराहना कर रहे हैं, वहीं सोशल मीडिया पर उनके दादाजी का एक वीडियो भी चर्चा में है। इस क्लिप में एक्ट्रेस के दादा कहते हुए दिख रहे हैं कि साई पल्लवी ने 'रामायण' में अभिनय नहीं किया। अब साईं पल्लवी ने अपने दादाजी की बात का पूरा मतलब बताते हुए सफाई दी है।
'Behindwoods' को दिए एक इंटरव्यू में, पल्लवी ने उस वीडियो के बारे में बात की जिसमें उनके दादाजी कहते सुने गए, "साई पल्लवी ने 'रामायण' में अभिनय नहीं किया।" उन्होंने बताया कि क्लिप को बीच से काट दिया गया था, जिससे उनके दादाजी की पूरी बात ही सामने नहीं आई। अभिनेत्री ने बताया कि उनके दादाजी ने असल में क्या कहा था: "उन्होंने कहा था, 'मुझे नहीं लगता कि उसने अभिनय किया है, मुझे लगता है कि उसके जरिए खुद भगवान ने अभिनय किया है।'"
'BritAsia TV के साथ एक पुराने इंटरव्यू में, पल्लवी ने अपने बचपन के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि उनके परिवार में दादा-दादी अक्सर उन्हें और बाकी बच्चों को देवी-देवता कहकर बुलाते थे। उन्होंने कहा, "मैं ऐसे माहौल में पली-बढ़ी हूं जहां मेरे दादा-दादी हमें देवी-देवता कहते थे। इसलिए, जब हम कुछ गलत करते थे, तो वे कहते थे, 'तुम तो देवी हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए।' यह एक तरह का अतिरिक्त दबाव होता था।"
जब उन्हें सीता का किरदार निभाने का प्रस्ताव मिला, तो उनके दादा-दादी की क्या प्रतिक्रिया थी, इस बारे में पल्लवी ने बताया, "जब मुझे यह रोल ऑफर हुआ, तो सबसे पहले मैंने अपने दादा-दादी को ही बताया था और वे सच में बहुत खुश थे।"
पल्लवी ने इस बारे में भी बात की है कि देवी का किरदार निभाना कोई आसान काम क्यों नहीं है। जुलाई में फिल्म के एक प्रमोशनल इवेंट में उन्होंने कहा, "अभिनेताओं के लिए इस तरह के रोल मिलना आसान नहीं होता। क्योंकि किसी देवी का किरदार निभाना कोई आसान काम नहीं है। इसके पीछे एक पूरी टीम होती है जो इसे बेहतरीन बनाने में अपना सब कुछ लगा देती है। मुझे नहीं लगता कि मैंने खुद माता सीता का किरदार चुना था। मुझे यह रोल मिलना मेरा सौभाग्य है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए आप कोशिश करें, या जिसे आप पहले से लिखकर तय कर लें कि 'मुझे इसे इस तरह से निभाना है'। मैं बैठकर ध्यान लगाती थी और कहती थी, 'माता सीता, आप मेरे जरिए अभिनय करें। मेरे माध्यम से जो कुछ भी सामने आए, वह वही हो जो आप इस फिल्म के लिए चाहती हैं।'"
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