रामायण के सेट पर अचानक रो पड़ी थी माता सीता बनीं साई पल्लवी, बताया बड़ा कारण

साई पल्लवी ने कंटेंट क्रिएटर पल्लवी राज संग खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने शूटिंग के उस पल को याद किया जब वह सेट पर काफी भावुक हो गई थीं। उन्होंने बताया, "जब मैं थोड़ी ओवरव्हेल्म हुई, वह हुई जब मेरी डायलेक्ट कोच ने एक सीन के बाद सच में मेरे पैर छुए, और मैं हैरान रह गई। उन्होंने मुझे फोन कॉल करते, तैयार होते और यह सब करते हुए देखा था। वह जानती हैं कि मैं साईं पल्लवी हूं, लेकिन कभी-कभी जब आप कोई ऐसा कैरेक्टर निभाते हैं जिसकी आप हर दिन पूजा करते हैं, और जब कोई उसे अपनाता है, तो आपको इस बात की परवाह नहीं होती कि वह कोई एक्टर है या कोई आम इंसान। आपको बस वह प्यार और जुड़ाव चाहिए।"