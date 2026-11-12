‘सीरियल किसर’ की इमेज के लिए इमरान हाशमी ने डायरेक्टर को ठहराया जिम्मेदार, बोले- ’20 साल से भुगत रहा हूं नतीजे’

बता दें कि इमरान हाशमी साल 2005 में आई 'आशिक बनाया आपने' के लगभग 21 साल बाद, डायरेक्टर आदित्य और कंपोजर हिमेश रेशमिया के साथ दोबारा काम कर रहे हैं। इमरान इस बारे में बात करते हुए बताया कि इन सालों में उन्होंने कई कहानियों पर चर्चा की थी, लेकिन वे एक ऐसी सही फिल्म का इंतजार कर रहे थे जो उन्हें फिर से एक साथ ला सके। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि जब हमने दोबारा साथ काम करने के बारे में सोचा, तो हमने कई कहानियों पर चर्चा की थी।" “लेकिन हम इस बात को लेकर क्लियर थे कि जब भी हम किसी फिल्म के लिए साथ आएं, तो वह सिनेमा का एक जश्न होना चाहिए, कुछ ऐसा जिसे हम खुद भी एक फैन के तौर पर थिएटर में बैठकर एन्जॉय कर सकें।”