“एक कमरे जितना था पूरा घर”, अभिनेत्री ईशा कोप्पिकर ने खुद को लेकर किया खुलासा, बताया कैसा था बचपन

ईशा कोप्पिकर ने बताया, "मेरा घर आज के इस कमरे से भी छोटा था। लेकिन मुझे कभी यह अहसास ही नहीं हुआ कि हमारा घर बहुत छोटा है। माता-पिता हमें वह सब कुछ नहीं दे सकते थे जो हम चाहते थे, लेकिन मैंने उनसे कभी जिद करके कुछ नहीं मांगा। जब उन्होंने मुझे जिंदगी दी है, तो मैं उनसे चीजें कैसे मांगती? मैंने तय किया कि मैं जो कुछ भी हासिल करना चाहती हूं, अपने दम पर करूंगी।" उन्होंने यह भी याद किया कि उस दौर में कोई सोशल मीडिया नहीं था, जिससे लोग दूसरों के पास मौजूद चीजों से अपनी तुलना करते, और उनका परिवार भगवान की दी हुई स्थिति में पूरी तरह संतुष्ट रहता था।