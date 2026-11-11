’50 करोड़ भी नहीं कमानी चाहिए’, सलमान खान की ‘मातृभूमि’ के ट्रेलर पर सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

Salman Khan Maatrubhumi Trailer X Reaction: सलमान खान की आने वाली फिल्म 'मातृभूमि' का ट्रेलर लम्बे इंतजार के बाद आखिरकार कल (10 नवंबर) देर रात रिलीज हो चुका है। अपूर्व लाखिया के निर्देशन में बनी इस फिल्म में सलमान खान एक अलग ही मिलिट्री अवतार में नजर आ रहे हैं। 'मातृभूमि' के 4 मिनट 35 सेकंड लंबे ट्रेलर को सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली हैं। आइए देखते हैं कि लोगों को यह ट्रेलर कैसा लगा।