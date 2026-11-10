कियारा-सिद्धार्थ की शादी में करण जौहर ने शाहिद कपूर को स्टेज से क्यों उतारा? ‘कॉफी विद करण’ के प्रोमो में सुनाया मजेदार किस्सा

Kiara Advani-Sidharth Malhotra Wedding: बॉलीवुड अभिनेत्री कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा जल्द ही करण जौहर के चर्चित चैट शो 'कॉफी विद करण' में नजर आने वाले हैं। शो के नए प्रोमो में दोनों सितारों की मस्ती और उनकी निजी जिंदगी से जुड़े कई दिलचस्प किस्से देखने को मिल रहे हैं। इस दौरान कियारा ने अपनी शादी से जुड़ा एक ऐसा मजेदार किस्सा सुनाया, जिसे जानकर दर्शक भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। अभिनेत्री ने बताया कि उनकी शादी में करण जौहर ने शाहिद कपूर को स्टेज से ही उतार दिया था।