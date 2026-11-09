“लिवर कैंसर से जंग के बीच प्रदूषण से मुकाबला”, अभिनेत्री नफीसा अली सोढ़ी ने शेयर किया हेल्थ अपडेट, जताई चिंता

Nafisa Ali Sodhi On Ovarian cancer: बॉलीवुड की जानी-मानी और दिग्गज अभिनेत्री नफीसा अली सोढ़ी (Nafisa Ali Sodhi) अपनी बेहतरीन अदाकारी के साथ-साथ अपनी बेबाकी और असाधारण हिम्मत के लिए जानी जाती हैं। पिछले कुछ सालों से वह कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का डटकर सामना कर रही हैं। एक बार फि अभिनेत्री ने अपनी मजबूत का परिचय दिया है। दिवाली के ठीक बाद राजधानी दिल्ली में बढ़े खतरनाक प्रदूषण (AQI) के बीच उन्होंने न सिर्फ अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखा, बल्कि खराब हवा के बावजूद अपने रूटीन को जारी रखते हुए एक्सरसाइज की। सोशल मीडिया पर उनका यह अंदाज और पॉजिटिविटी हर किसी को प्रेरित कर रही है। साथ ही उन्होंने इसपर चिंता भी जताई है।